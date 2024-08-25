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  • Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide.
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Philips Barista BrewMachine espresso semi-automatique

PSA3218/01

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit
Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide.
Laissez-vous envoûter par un espresso fraîchement préparé aux arômes riches. Découvrez le plaisir de faire vous-même votre café avec la machine espresso Philips Barista Brew, conçue pour permettre aux vrais amateurs et amatrices de café d'améliorer leur savoir-faire à chaque tasse.
Voir tous les avantages

Prenez plaisir à préparer votre café grâce à un guidage intuitif

Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide.

  • Bac à grains de 250 g

  • Porte-filtre de 58 mm en inox

  • Tasseur calibré premium

  • Bouton Americano

  • Carafe à lait 450 ml, temp. optimale

Bac à grains de café de 250 g préservant leur fraîcheur

Bac à grains de café de 250 g préservant leur fraîcheur

Variez les cafés avec le bac à grains de 250 g préservant leur fraîcheur. Sublimez votre dégustation de café et optimisez l'arôme de chacune de vos préparations.

Porte-filtre en acier inoxydable de 58 mm pour un espresso digne d'un barista

Porte-filtre en acier inoxydable de 58 mm pour un espresso digne d'un barista

Savourez un café riche et une crema délivrés directement dans votre tasse grâce au porte-filtre professionnel en acier inoxydable de 58 mm et aux filtres simples et doubles parois. Cette taille de porte-filtre vous permet de créer un espresso doré avec une crema mousseuse et aromatique, tout en offrant une extraction plus homogène grâce à une meilleure répartition de l'eau. De plus, il accueille une plus grande dose de café moulu pour une préparation plus riche et robuste.

Tamper calibré premium pour un café moulu parfaitement nivelé

Tamper calibré premium pour un café moulu parfaitement nivelé

Tassez votre café moulu sans effort grâce au tamper calibré en acier inoxydable à tête plate, garantissant la bonne pression de tassage et créant une surface de tassage équilibrée et uniforme. Améliorez votre expérience de préparation du café avec précision et facilité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

25/08/2024

Canada

Canada

Acheteur vérifié

parfait

très bon produit fonctionne a merveille toujours un bon café

Avantages

compacte et complet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Barista Brew PSA3218/01 Machine espresso semi-automatique

Oui, je recommande ce produit

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