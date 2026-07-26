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Préparez vos plats de fête préférés grâce au kit spécial fête Philips Airfryer, pour une fête saine et réussie. Optimisez l'espace de cuisson de votre Aifryer avec l'accessoire double niveau et le séparateur d'aliments.

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  • 26 July 2026

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