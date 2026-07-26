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Préparez vos plats de fête préférés grâce au kit spécial fête Philips Airfryer, pour une fête saine et réussie. Optimisez l'espace de cuisson de votre Aifryer avec l'accessoire double niveau et le séparateur d'aliments.
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Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Quelles frites surgelées préparer dans mon Airfryer Philips ?
Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?
Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Mon Philips Airfryer émet un bruit
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
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