Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9951/01
Kit expert gril
1 fond de gril
6 brochettes
1 livret de recettes
Livret avec conseils du chef, recettes pour débutants et temps de cuisson à l'Airfryer
Vous pouvez passer en toute sécurité le fond de gril et les brochettes de l'Airfryer au lave-vaisselle. Ils seront encore plus faciles à ré-utiliser !
Le poisson, la viande et les légumes sont plus sains et parfaitement grillés grâce au fond de gril XXL et à sa surface spéciale perforée et nervurée. Le revêtement antiadhésif est facile à nettoyer et permet de retirer les aliments sans problème.
Notation globale