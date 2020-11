Plaque inférieure antiadhésive faite sur mesure pour l’Airfryer XXL

Obtenez du poisson, de la viande et des légumes grillés plus sains grâce au gril inférieur XXL et à sa surface percée unique avec ondulations typiques. Grâce à sa surface antiadhésive, la nourriture se décolle sans effort et la plaque inférieure est facile à nettoyer.