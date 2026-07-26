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Tout (11)
Comment utiliser les options de présélection de mon Airfryer Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Quelles frites surgelées préparer dans mon Airfryer Philips ?
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Mon Airfryer Philips ne s'affiche pas dans la liste des appareils de l'application HomeID.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
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