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  • Kit expert cuisson
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Kit expert cuisson

HD9952/01

Kit expert cuisson
Toutes vos recettes favorites de pâtisseries et autres plats au four sont possibles grâce au kit expert cuisson Philips Airfryer. Réalisez de manière saine, simple et rapide de délicieux gâteaux, pains, gratins, quiches et plus encore.
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Premium

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Airfryer XXL

HD9867/16

Premium

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Airfryer XXL

HD9654/96

Accessoires et conseils pour maîtriser la pâtisserie à l'Airfryer

Kit expert cuisson

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  • 1 accessoire de cuisson

  • 9 moules à muffin en silicone

  • 1 livret de recettes

Accessoire de cuisson antiadhésif parfaitement adapté à l'Airfryer XXL

L'accessoire de cuisson Philips permet également de cuire des ragoûts, de la ratatouille, des frittatas, des lasagnes, des gratins, des viandes en sauce et plus encore.

Livret pour maîtriser la pâtisserie et les plats au four

Livret pour maîtriser la pâtisserie et les plats au four

Livret avec conseils du chef, recettes pour débutants et temps de cuisson à l'Airfryer

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Vous pouvez laver en toute sécurité l'accessoire de cuisson Airfryer et les moules à muffins dans votre lave-vaisselle. Ils seront encore plus faciles à ré-utiliser !

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