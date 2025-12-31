Garantie de 2 ans
Plus offert
HD9952/01
Kit expert cuisson
1 accessoire de cuisson
9 moules à muffin en silicone
1 livret de recettes
L'accessoire de cuisson Philips permet également de cuire des ragoûts, de la ratatouille, des frittatas, des lasagnes, des gratins, des viandes en sauce et plus encore.
Livret avec conseils du chef, recettes pour débutants et temps de cuisson à l'Airfryer
Vous pouvez laver en toute sécurité l'accessoire de cuisson Airfryer et les moules à muffins dans votre lave-vaisselle. Ils seront encore plus faciles à ré-utiliser !
Notation globale