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Toutes vos recettes favorites de pâtisseries et autres plats au four sont possibles grâce au kit expert cuisson Philips Airfryer. Réalisez de manière saine, simple et rapide de délicieux gâteaux, pains, gratins, quiches et plus encore.
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Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?
Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?
Quelles frites surgelées préparer dans mon Airfryer Philips ?
Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?
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Mon application Philips HomeID s'est fermée ou a planté.
Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille
Les aliments préparés avec Philips Airfryer ne sont pas ou pas assez croustillants
L'Airfryer Philips ne fonctionne pas ou ne s'allume pas.
Mon Philips Airfryer émet un bruit
De la fumée s'échappe de mon Philips Airfryer
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