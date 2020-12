Smoothie à la pêche et au gingembre vert

Idéal comme remontant d'après-midi, ce smoothie tire sa couleur verte de jeunes feuilles d'épinard. Les tranches de pêche surgelées permettent d'épaissir les smoothies. Et le gingembre frais ajoute un zeste de piquant rafraîchissant! Ce smoothie est une excellente source de vitamine K, de fibres alimentaires, de vitamines A et C et de potassium.