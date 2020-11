Double amplificateur pour des performances audio optimales

Le double amplificateur offre des performances audio supérieures en réduisant l'intermodulation entre le haut-parleur de graves et le haut-parleur d'aigus, étant donné que chaque transducteur a son propre amplificateur dédié. Il en résulte des sons puissants aux basses profondes qui ont un impact élevé avec peu d'interférences avec les hautes fréquences de sorte qu'elles restent pures et détaillées. Avec un filtre actif précis, il permet d'obtenir un meilleur contrôle de phase et de réponse en fréquences sur chaque transducteur, d'où un son plus équilibré et naturel.