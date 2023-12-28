Garantie de 2 ans
Disponibles en
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Ce produit
Philips One by Sonicare
Brosse à dents à piles
$ 34.99
Philips One by Sonicare
Lot de 2 têtes de brosse
$ 14.99
34,99 $
34,99 $
Une brosse qui nettoie mieux
Une brosse facile à transporter
Une brosse sans tracas
Une brosse en plusieurs couleurs
Considérez la brosse One comme une brosse à dents manuelle plus puissante et plus rapide. Les 13 000 microvibrations par minute et les poils profilés nettoient vos dents en douceur pour un sourire plus blanc et plus éclatant.
La brosse à dents One est conçue pour être transportée afin que vous puissiez bénéficier d’une sensation de propreté où que vous soyez. Élégante et légère, elle se range dans un étui de transport compact.
Nous avons tous parfois besoin d’un coup de main. La brosse à dents One émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour vous inviter à passer à la partie suivante de votre bouche. Un signal prolongé à 2 minutes vous indique que le brossage est terminé.
4.7
sur 5
3
Critiques
100%
recommandent ce produit
Gase
28/12/2023
Canada
Acheteur vérifié
Un appareil efficace
La brosse nettoie en profondeur ; les dents sont lisses. La manipulation du manche est efficace et agréable. Le niveau du bruit est bas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/03 Brosse à dents à piles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/03 Brosse à dents à piles
Big Bo
03/12/2023
Canada
Acheteur vérifié
Apres 2 mois.
Après 2 mois, tout a l air encore solide et ne montre pas de signe de fatigue ou d usure.
Avantages
Augmente le nombre de vas et viens.
Inconvénients
Après 2 mois d utilisations je n en vois pas autre que le prix des brosses de rechanges trop cher.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/04 Brosse à dents à piles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/04 Brosse à dents à piles
Mtft490
14/07/2021
Canada
Bon rapport qualité/prix
Peu chères et efficace, une bonne entrée dans le monde des brosses à dents électriques !
Avantages
Portative et pratique, esthétique, douce pour la bouche, vibrations à intervalles, recharges peu chères
Inconvénients
Un seul mode de brossage, un peu bruyante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/01 Brosse à dents à piles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/01 Brosse à dents à piles