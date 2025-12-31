Philips One by Sonicare

Garantie de 2 ans
BH1022/01
Lot de 2
La brosse à dents One peut être utilisée pendant 90 jours avec la même pile AAA, soit trois mois de sourire éclatant.
La One est en quelque sorte une version motorisée de votre brosse à dents manuelle. Les microvibrations et les poils profilés nettoient et polissent vos dents en douceur, en appuyant simplement sur un bouton.
Miami, minuit, mangue ou menthe, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez une combinaison de couleurs personnalisée en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosse et poignées disponibles.
Notation globale