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Philips One by SonicareLot de 2 têtes de brosse

BH1022/01

Disponibles en

Bleu menthe
Bleu menthe
Bleu nuit
Bleu nuit
Chatoyant
Chatoyant
Gris Manhattan
Gris Manhattan
Mangue
Mangue
Miami
Miami
Neige
Neige
Sauge
Sauge
Shadow
Shadow
Un brossage plus efficace
Têtes de brosse de rechange faciles à remplacer pour votre nouvelle brosse électrique One. Pour une brosse à dents toujours neuve, changez la tête de brosse tous les 90 jours. Quelle est la couleur de votre brosse à dents One ?
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Produits compatibles
Philips One by Sonicare

Philips One by Sonicare
Brosse à dents à piles

HY1100/01

Un brossage plus efficace

  • Lot de 2

Brossage pendant 90 jours avec la même pile

La brosse à dents One peut être utilisée pendant 90 jours avec la même pile AAA, soit trois mois de sourire éclatant.

De bonnes vibrations

La One est en quelque sorte une version motorisée de votre brosse à dents manuelle. Les microvibrations et les poils profilés nettoient et polissent vos dents en douceur, en appuyant simplement sur un bouton.

Une couleur pour chaque style

Miami, minuit, mangue ou menthe, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez une combinaison de couleurs personnalisée en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosse et poignées disponibles.

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