Une recharge, un mois de brossage

Recharger votre One est facile. Il suffit de retirer l'embout, de brancher le câble USB-C et d'attendre que le témoin lumineux cesse de clignoter. Avec une seule charge, vous pouvez vous brosser les dents pendant 30 jours. C'est un mois de sourires plus blancs et plus éclatants.