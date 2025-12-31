Philips One by Sonicare

Garantie de 2 ans
BH1022/03
2 têtes de brosse pour votre brosse à dents One
La One, une brosse à dents qui nettoie mieux
La One, une brosse à dents en plusieurs couleurs
Lot de 2
La One est en quelque sorte une version motorisée de votre brosse à dents manuelle. Les microvibrations et les poils profilés nettoient et polissent vos dents en douceur, en appuyant simplement sur un bouton.
Miami, minuit, mangue ou menthe, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez une combinaison de couleurs personnalisée en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosse et poignées disponibles.
L’entretien de votre brosse à dents doit être simple. Abonnez-vous pour recevoir automatiquement des têtes de brosse de rechange et une nouvelle pile chez vous tous les 90 jours. Souciez-vous uniquement de l’éclat de vos dents.
Notation globale