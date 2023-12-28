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Philips One by SonicareBrosse à dents à piles

HY1100/03

4.7
| (3) Critiques | 100% recommandent ce produit

Disponibles en

Bleu menthe
Bleu menthe
Bleu nuit
Bleu nuit
Gris Manhattan
Gris Manhattan
Mangue
Mangue
Miami
Miami
Perfectionnez votre brossage
La nouvelle brosse à dents électrique One nettoie vos dents en profondeur pour un sourire plus blanc et plus lumineux. Emportez votre brosse One avec vous, où que vous alliez. Son design élégant et léger ainsi que son étui portatif en font la brosse idéale pour vous. De quelle couleur est votre One?
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

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Ce produit

Philips One by Sonicare Brosse à dents à piles

Philips One by Sonicare
Brosse à dents à piles

$ 34.99

  • Philips One by Sonicare

    Philips One by Sonicare
    Lot de 2 têtes de brosse

    $ 14.99

34,99 $

34,99 $

Perfectionnez votre brossage

  • Une brosse qui nettoie mieux

  • Une brosse facile à transporter

  • Une brosse sans tracas

  • Une brosse en plusieurs couleurs

De bonnes vibrations

De bonnes vibrations

Considérez la brosse One comme une brosse à dents manuelle plus puissante et plus rapide. Les 13 000 microvibrations par minute et les poils profilés nettoient vos dents en douceur pour un sourire plus blanc et plus éclatant.

Étui de transport à emporter partout

Étui de transport à emporter partout

La brosse à dents One est conçue pour être transportée afin que vous puissiez bénéficier d’une sensation de propreté où que vous soyez. Élégante et légère, elle se range dans un étui de transport compact.

La routine en toute simplicité grâce à l’aide au brossage

La routine en toute simplicité grâce à l’aide au brossage

Nous avons tous parfois besoin d’un coup de main. La brosse à dents One émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour vous inviter à passer à la partie suivante de votre bouche. Un signal prolongé à 2 minutes vous indique que le brossage est terminé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

3

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

28/12/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Un appareil efficace

La brosse nettoie en profondeur ; les dents sont lisses. La manipulation du manche est efficace et agréable. Le niveau du bruit est bas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/03 Brosse à dents à piles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/03 Brosse à dents à piles

03/12/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Apres 2 mois.

Après 2 mois, tout a l air encore solide et ne montre pas de signe de fatigue ou d usure.

Avantages

Augmente le nombre de vas et viens.

Inconvénients

Après 2 mois d utilisations je n en vois pas autre que le prix des brosses de rechanges trop cher.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/04 Brosse à dents à piles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/04 Brosse à dents à piles

14/07/2021

Canada

Canada

Bon rapport qualité/prix

Peu chères et efficace, une bonne entrée dans le monde des brosses à dents électriques !

Avantages

Portative et pratique, esthétique, douce pour la bouche, vibrations à intervalles, recharges peu chères

Inconvénients

Un seul mode de brossage, un peu bruyante.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/01 Brosse à dents à piles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips One by Sonicare HY1100/01 Brosse à dents à piles

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