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Philips One by Sonicare Brosse à dents à piles
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HY1100/03
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Manuel d’utilisation
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Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Comment nettoyer ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Philips One by SonicareLot de 2 têtes de brosse
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.
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