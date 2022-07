Philips One by Sonicare

Perfectionnez votre brossage

La nouvelle brosse à dents électrique One nettoie vos dents en profondeur pour un sourire plus blanc et plus lumineux. Emportez votre brosse One avec vous, où que vous alliez. Son design élégant et léger ainsi que son étui portatif en font la brosse idéale pour vous. De quelle couleur est votre One? Voir tous les avantages