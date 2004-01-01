Philips Cardiac Workstation n’a rien à voir avec les autres électrocardiographes. Cette innovation clinique optimise l’acquisition, l’accès, la consultation, l’analyse, le stockage, le partage et la gestion des ECG de diagnostic ; et révolutionne la cardiographie de diagnostic. Elle rationalise les processus et offre des informations cliniques détaillées issues de systèmes internes ou externes, pour faciliter la décision. Vous pouvez ainsi diagnostiquer et traiter vos patients cardiaques avec confiance.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.
Sécurité
Renforcer la sécurité.
La station de travail cardiaque 5000 Philips est protégée par un ensemble robuste d’outils intégrés, y compris la norme de sécurité WPA3-Personal, pour aider à défendre votre réseau et à protéger la vie privée de votre personnel et de vos patients. Consultez la section documentation ci-dessous et téléchargez la brochure du produit pour en savoir plus.
Écran tactile
Rationalisation des processus ; prise en charge accélérée.
Son processus en trois étapes ainsi que son fonctionnement tactile accélèrent et optimisent la prise en charge cardiaque avec cohérence, quel que soit le niveau de formation du soignant. Grâce à la standardisation des processus et des protocoles ECG au sein de votre architecture de santé, le Cardiac Workstation 5000 réduit les tâches administratives et répétitives, ainsi que la formation, et augmente la satisfaction des utilisateurs.
Ergonomie
Découvrez l’innovation ergonomique.
Elle roule, s’incline, pivote, s’élève, s’abaisse, se plie et tourne pour que les informations ECG essentielles soient à votre proximité, tout en vous permettant de rester proche de vos patients. La station de travail cardiaque 5000 est intégrée dans un chariot agile, compact, à hauteur fixe ou réglable en hauteur, de sorte que vous êtes prêt à vous lancer.
Algorithme DXL
Pour des décisions cliniques rapides et éclairées.
Accédez à des informations administratives précises ainsi qu’à une multitude de données cliniques au chevet du patient ; examinez les rythmes irréguliers de plus près ; analysez les battements aberrants ; parcourez rapidement plusieurs ECG pour identifier des tendances ; ou comparez simultanément les ECG en cours et antérieurs grâce au système de gestion IntelliSpace ECG.
TI
Tirez le meilleur parti de votre infrastructure informatique.
La station de travail cardiaque 5000 s’intègre de manière transparente à votre DME et aux systèmes de gestion de votre service pour vous faire gagner du temps et de l’argent. Consultez la section documentation ci-dessous et téléchargez la brochure du produit pour en savoir plus.
Sécurité
Écran tactile
Ergonomie
Algorithme DXL
TI
Fiche technique
Fonctions ECG
Fonctions ECG
Acquisition simultanée des dérivations
18 dérivations maximum
ECG programmé
Prise en charge des protocoles pharmaceutiques d’épreuve d’effort
Stockage/transfert des rapports
Enregistrement haute fidélité à 1 000 Hz sur 10 secondes pour 18 dérivations maximum
Détection des impulsions de stimulation
0,02 mVms (exemple : impulsion de 0,2 mV x 0,1 ms ou de 0,1 mV x 0,2 ms)
