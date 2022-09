Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central

Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).