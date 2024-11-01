Philips IntelliSpace ECG vous offre la possibilité d’améliorer la fiabilité de votre diagnostic. En effet, vous pouvez consulter rapidement et simplement les ECG à tout moment, où que vous soyez et bénéficiez d’une connectivité continue, vous assurant une gestion des tâches optimale.
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IntelliSpace ECG vous offre plus de flexibilité dans la gestion des processus : vous gérez automatiquement le flux des enregistrements ECG via des règles d’acquisition, de consultation, de modification, de stockage final et de diffusion de rapports que vous définissez.
Configuration personnalisée adaptée à vos besoins
IntelliSpace ECG vous offre plus de flexibilité dans la gestion des processus : vous gérez automatiquement le flux des enregistrements ECG via des règles d’acquisition, de consultation, de modification, de stockage final et de diffusion de rapports que vous définissez.
Configuration personnalisée adaptée à vos besoins
IntelliSpace ECG vous offre plus de flexibilité dans la gestion des processus : vous gérez automatiquement le flux des enregistrements ECG via des règles d’acquisition, de consultation, de modification, de stockage final et de diffusion de rapports que vous définissez.
Point d’accès central
Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central
Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).
Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central
Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).
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Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).
Conception flexible
Réduction des coûts grâce à une conception flexible
Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.
Réduction des coûts grâce à une conception flexible
Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.
Réduction des coûts grâce à une conception flexible
Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.
Système évolutif
Un système qui évolue avec vous
Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.
Un système qui évolue avec vous
Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.
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Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.
Processus de travail automatisés
Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité
Appuyez-vous sur des processus réglementés pour automatiser les tâches et optimiser l’utilisation de vos ressources. Vous pouvez configurer des rôles de sécurité pour chaque utilisateur en fonction de ses responsabilités. Améliorez l’efficacité de votre service et participez aux initiatives conjointes à l’aide de rapports de gestion standard ou personnalisés.
Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité
Appuyez-vous sur des processus réglementés pour automatiser les tâches et optimiser l’utilisation de vos ressources. Vous pouvez configurer des rôles de sécurité pour chaque utilisateur en fonction de ses responsabilités. Améliorez l’efficacité de votre service et participez aux initiatives conjointes à l’aide de rapports de gestion standard ou personnalisés.
Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité
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Plates-formes standard
Performances assurées grâce à des plates-formes standard
Afin d’obtenir de solides performances, appuyez-vous sur des plates-formes standard pour vos serveurs et clients. Utilisez la messagerie HL7 et les services Web compatibles IHE/HL7 pour la connectivité au sein de votre établissement, ainsi que des machines virtuelles ou options logicielles pour tirer avantage des serveurs d’entreprise disponibles.
Performances assurées grâce à des plates-formes standard
Afin d’obtenir de solides performances, appuyez-vous sur des plates-formes standard pour vos serveurs et clients. Utilisez la messagerie HL7 et les services Web compatibles IHE/HL7 pour la connectivité au sein de votre établissement, ainsi que des machines virtuelles ou options logicielles pour tirer avantage des serveurs d’entreprise disponibles.
Performances assurées grâce à des plates-formes standard
Afin d’obtenir de solides performances, appuyez-vous sur des plates-formes standard pour vos serveurs et clients. Utilisez la messagerie HL7 et les services Web compatibles IHE/HL7 pour la connectivité au sein de votre établissement, ainsi que des machines virtuelles ou options logicielles pour tirer avantage des serveurs d’entreprise disponibles.
IntelliSpace ECG vous offre plus de flexibilité dans la gestion des processus : vous gérez automatiquement le flux des enregistrements ECG via des règles d’acquisition, de consultation, de modification, de stockage final et de diffusion de rapports que vous définissez.
Configuration personnalisée adaptée à vos besoins
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Point d’accès central
Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central
Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).
Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central
Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).
Simplification de la gestion des ECG grâce à un point d’accès central
Vous pouvez accéder aux rapports ECG au chevet du patient et consulter les ECG quel que soit le fournisseur ou la modalité. Grâce au client Web IntelliSpace ECG Anywhere, vous pouvez même accéder aux informations ECG depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile. De plus, il vous est possible d’afficher les ECG en cours et antérieurs à la suite afin de faciliter leur comparaison. Vous pouvez également personnaliser vos préférences de consultation et de modification. Enfin, des onglets configurables facilitent la modification à partir de navigateurs (HTML5) ou de systèmes d’accès Web (.NET).
Conception flexible
Réduction des coûts grâce à une conception flexible
Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.
Réduction des coûts grâce à une conception flexible
Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.
Réduction des coûts grâce à une conception flexible
Bénéficiez d’une architecture logicielle de pointe à trois niveaux et d’un serveur lame pour une évolutivité maximale, une grande disponibilité, une sauvegarde (mirroring) de qualité et un très bon équilibrage des charges. Ces caractéristiques peuvent être étendues et ajustées afin de répondre à vos besoins en constante évolution. Le fractionnement de votre base de données peut, par exemple, améliorer la performance des opérations quotidiennes sur des ECG récemment acquis, tout en réduisant le travail de maintenance pour un grand nombre d’ECG archivés.
Système évolutif
Un système qui évolue avec vous
Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.
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Il gère facilement plus d’un million d’ECG par an. Les ECG sont acquis, stockés et comparés afin d’optimiser le calcul du chiffre d’affaires via les demandes d’examen envoyées sur le réseau. De plus, le système évolue au rythme de votre établissement. Enfin, il rassemble les ECG, épreuves d’effort et examens Holter provenant d’appareils d’autres fournisseurs, quelle que soit la modalité.
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Processus de travail automatisés
Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité
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Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité
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Automatisation des processus de travail pour plus d’efficacité
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Plates-formes standard
Performances assurées grâce à des plates-formes standard
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Fiche technique
Éditions
Éditions
Édition "Clinic"
Licence de stockage : jusqu’à 10 000 ECG
Édition "Basic"
Licence de stockage : jusqu’à 50 000 ECG
Édition "Standard"
Licence de stockage : jusqu’à 500 000 ECG
Édition "Enterprise"
Licence de stockage : jusqu’à 2 millions d’ECG
Édition "Universal"
Licence de stockage : jusqu’à 10 millions d’ECG
Communication
Communication
Mise en réseau
Réseau TCP/IP
Architecture
Architecture
Architecture Web
.NET
Conformité aux normes
Conformité aux normes
Logiciels standard
Compatible avec le système d’exploitation MS Windows Server 2003
Serveur
MS SQL Server 2005
Formats
Acquisition, stockage et exportation des ECG au format XML
Navigateurs compatibles : Internet Explorer® 10 et versions ultérieures, Chrome™ 25 et versions ultérieures, Firefox® 19 et versions ultérieures, Safari® 4 et versions ultérieures
Microsoft Windows Server, SQL Server, Windows et Internet Explorer sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation
Chrome est une marque commerciale de Google Inc.
Firefox est une marque déposée de Mozilla Foundation
Safari est une marque déposée d’Apple Inc.
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