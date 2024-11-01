Analyse intégrée sur 16 dérivations pour la prise en charge de patients aux profils divers

L’algorithme ECG Philips DXL va au-delà de l’interprétation classique sur 12 dérivations des ECG au repos. En effet, il offre des capacités diagnostiques améliorées qui n’ont plus rien à voir avec les programmes d’analyse antérieurs. Ainsi, l’analyse intégrée sur 16 dérivations permet d’utiliser les électrodes précordiales et postérieures droites (en option) afin de mieux interpréter les douleurs thoraciques des patients adultes. Une analyse pédiatrique sur 15 dérivations est également possible.