La gamme Philips d’appareils de monitorage continu prend en charge une large population de patients, des simples dépistage et triage à la surveillance complexe en unité de soins intensifs. Vous pouvez ainsi choisir la technologie de monitorage continu adaptée à chaque environnement de soins, à l’état de vos patients, aux compétences de votre personnel soignant et à votre budget. Tous nos moniteurs (portables, compacts ou spécialisés) partagent la même interface, les cliniciens peuvent donc passer du plus faible niveau de criticité au plus élevé sans formation supplémentaire. Grâce à nos technologies avancées de monitorage des paramètres physiologiques et d’informatique médicale, nous offrons davantage de flexibilité à votre établissement, afin de faciliter la mobilité du personnel soignant, le partage des données, la prise de décision clinique et la gestion des alarmes.
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