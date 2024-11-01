Le moniteur patient portatif IntelliVue MX40 allie la technologie, la conception intelligente et les fonctionnalités innovantes des produits Philips, dans un dispositif suffisamment léger et compact pour assurer le confort des patients mobiles.
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Moniteur portatif pour plus de liberté de mouvement
Grâce à l’IntelliVue MX40, les patients peuvent se déplacer en toute liberté au sein de leur unité de soins ou de l’hôpital, tout en étant surveillés à distance depuis le Centre d’information IntelliVue iX.
Moniteur portatif pour plus de liberté de mouvement
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Moniteur portatif pour plus de liberté de mouvement
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Moniteur portatif pour plus de liberté de mouvement
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Résistant et facile à nettoyer
Résistant, facile à nettoyer et à désinfecter
L’IntelliVue MX40 comprend un connecteur de câble unique conçu pour limiter l’accumulation de salissures et de liquides, et un boîtier résistant aux désinfectants concentrés, ainsi qu’aux stérilisations régulières.
Résistant, facile à nettoyer et à désinfecter
L’IntelliVue MX40 comprend un connecteur de câble unique conçu pour limiter l’accumulation de salissures et de liquides, et un boîtier résistant aux désinfectants concentrés, ainsi qu’aux stérilisations régulières.
Résistant, facile à nettoyer et à désinfecter
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L’IntelliVue MX40 comprend un connecteur de câble unique conçu pour limiter l’accumulation de salissures et de liquides, et un boîtier résistant aux désinfectants concentrés, ainsi qu’aux stérilisations régulières.
Gestion des alarmes basée
Gestion des alarmes basée sur vos protocoles cliniques
Lorsqu’il se trouve à proximité d’un patient ou lors de ses déplacements, l’IntelliVue MX40 affiche les alarmes uniquement sur le Centre d’information. Son affichage ainsi que les tonalités d’alarmes peuvent être configurés selon vos besoins cliniques.
Gestion des alarmes basée sur vos protocoles cliniques
Lorsqu’il se trouve à proximité d’un patient ou lors de ses déplacements, l’IntelliVue MX40 affiche les alarmes uniquement sur le Centre d’information. Son affichage ainsi que les tonalités d’alarmes peuvent être configurés selon vos besoins cliniques.
Gestion des alarmes basée sur vos protocoles cliniques
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Gestion des alarmes basée sur vos protocoles cliniques
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Choix du type d’alimentation (piles ou batterie)
Choix du type d’alimentation selon vos préférences
Utilisez – au choix – des piles AA jetables ou une batterie rechargeable Philips avec le moniteur IntelliVue MX40
Choix du type d’alimentation selon vos préférences
Utilisez – au choix – des piles AA jetables ou une batterie rechargeable Philips avec le moniteur IntelliVue MX40
Choix du type d’alimentation selon vos préférences
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Choix du type d’alimentation selon vos préférences
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L’accès aux paramètres vitaux
L’accès aux paramètres vitaux et à la vue complète contribuent à une meilleure prise en charge
Le moniteur IntelliVue MX40 dispose d’une connexion sans fil à courte portée vers les moniteurs IntelliVue, afin de recueillir les paramètres vitaux et de bénéficier d’une vue plus complète.
L’accès aux paramètres vitaux et à la vue complète contribuent à une meilleure prise en charge
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Les écrans cliniques facilitent
Les écrans cliniques facilitent le travail des soignants
Le moniteur IntelliVue MX40 offre la possibilité d’obtenir des informations dérivées d’un ECG à 12 dérivations tout en surveillant en continu le segment ST, l’intervalle QT, l’algorithme FAST SpO2 et l’impédance respiratoire. Grâce aux 5 formats d’écran disponibles, les informations dont vous avez besoin sont facilement accessibles, en un seul geste.
Les écrans cliniques facilitent le travail des soignants
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Les écrans cliniques facilitent le travail des soignants
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Moniteur portatif pour plus de liberté de mouvement
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Résistant et facile à nettoyer
Résistant, facile à nettoyer et à désinfecter
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Gestion des alarmes basée
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Choix du type d’alimentation (piles ou batterie)
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L’accès aux paramètres vitaux
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Les écrans cliniques facilitent
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Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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