Les moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux Expression sont spécifiquement conçus pour une utilisation dans les environnements d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Grâce à une technologie conçue pour une fonctionnement optimal en milieu IRM, les moniteurs Expressions offrent une plus grande flexibilité aux manipulateurs radio ainsi qu’une performance comparable à celle d’un moniteur de chevet.
En savoir plus sur nos systèmes de monitorage patient compatibles IRM.
Expression MR200
Expression MR400
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Écran
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Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)
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Grand écran LED de 15” (39 cm)
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Compatibilité IRM
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1 500 Gauss
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5 000 Gauss
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Paramètres
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ECG sans fil
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ECG sans fil
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Spécifications complémentaires
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ECG 2.0 sans fil
ECG 2.0 sans fil
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ECG 3.0 sans fil
ECG 3.0 sans fil
Expression IP5
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Écran
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Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm) Écran tactile
Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm)
Écran tactile
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Caractéristiques spécifiques
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Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression
Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
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Composants en option
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Imprimante thermique
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Écran
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Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)
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Compatibilité IRM
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1 500 Gauss
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Paramètres
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ECG sans fil
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Spécifications complémentaires
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ECG 2.0 sans fil
ECG 2.0 sans fil
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Écran
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Grand écran LED de 15” (39 cm)
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Compatibilité IRM
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5 000 Gauss
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Paramètres
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ECG sans fil
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Spécifications complémentaires
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ECG 3.0 sans fil
ECG 3.0 sans fil
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Écran
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Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm) Écran tactile
Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm)
Écran tactile
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Caractéristiques spécifiques
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Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression
Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
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Composants en option
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Imprimante thermique
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