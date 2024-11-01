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Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux

Plus de flexibilité et performances optimales

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Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux


Les moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux Expression sont spécifiquement conçus pour une utilisation dans les environnements d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Grâce à une technologie conçue pour une fonctionnement optimal en milieu IRM, les moniteurs Expressions offrent une plus grande flexibilité aux manipulateurs radio ainsi qu’une performance comparable à celle d’un moniteur de chevet.

En savoir plus sur nos systèmes de monitorage patient compatibles IRM.

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Excellence dans le monitorage patient

Moniteurs amagnétiques Expression

Expression MR200 actif

Expression MR200

Expression MR400 actif

Expression MR400

Écran

Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)

Grand écran LED de 15” (39 cm)
Écran tactile

Compatibilité IRM

1 500 Gauss
DAS de 4 W/kg
3T

5 000 Gauss
7,2 µT B1rms
DAS de 4 W/kg
3T

Paramètres

ECG sans fil
SpO2 sans fil
PNI
CO2

ECG sans fil
SpO2 sans fil
PNI
CO2
PI
Température
Agents

Spécifications complémentaires

ECG 2.0 sans fil
Paramètres de chevet de base
Système d’alarme avancé

  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)

ECG 3.0 sans fil
Paramètres de chevet avancés
Indications d’alarme
Système d’alarme avancé

  • Multipriorité (alarmes techniques et cliniques)
  • Bradycardie extrême
  • Tachycardie extrême
  • Apnée
  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)
Valeurs MAC

Portail d’information/Affichage de la salle de contrôle

Expression IP5 actif

Expression IP5

Écran

Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm)

Écran tactile

Caractéristiques spécifiques

Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression

Moniteurs Amagnétiques de paramètres vitaux
Gestion des dossiers pour plus d’efficacité et de simplicité d’utilisation en milieu hospitalier
Sortie de données HL7 et RS232
Connectivité avec Philips IntelliBridge Enterprise

Composants en option

Imprimante thermique
Lecteur de code-barres sans fil
Clavier et souris sans fil
Antenne flexible de la salle de contrôle
Support pour surface plane
Bras de support mural (avec bras d’extension pour imprimante thermique, en option)

Expression MR200 actif deux

Expression MR200

Écran

Écran couleur LCD de 12,1” (30,7 cm)

Compatibilité IRM

1 500 Gauss
DAS de 4 W/kg
3T

Paramètres

ECG sans fil
SpO2 sans fil
PNI
CO2

Spécifications complémentaires

ECG 2.0 sans fil
Paramètres de chevet de base
Système d’alarme avancé

  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)
Expression MR400 actif deux

Expression MR400

Écran

Grand écran LED de 15” (39 cm)
Écran tactile

Compatibilité IRM

5 000 Gauss
7,2 µT B1rms
DAS de 4 W/kg
3T

Paramètres

ECG sans fil
SpO2 sans fil
PNI
CO2
PI
Température
Agents

Spécifications complémentaires

ECG 3.0 sans fil
Paramètres de chevet avancés
Indications d’alarme
Système d’alarme avancé

  • Multipriorité (alarmes techniques et cliniques)
  • Bradycardie extrême
  • Tachycardie extrême
  • Apnée
  • Détecteur de champ électromagnétique (Gauss)
Valeurs MAC

Portail d’information/Affichage de la salle de contrôle

Expression IP5 actif deux

Expression IP5

Écran

Grand écran couleur LCD de 19” (48,3 cm)

Écran tactile

Caractéristiques spécifiques

Communication sans fil avec les appareils de la gamme Expression

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Gestion des dossiers pour plus d’efficacité et de simplicité d’utilisation en milieu hospitalier
Sortie de données HL7 et RS232
Connectivité avec Philips IntelliBridge Enterprise

Composants en option

Imprimante thermique
Lecteur de code-barres sans fil
Clavier et souris sans fil
Antenne flexible de la salle de contrôle
Support pour surface plane
Bras de support mural (avec bras d’extension pour imprimante thermique, en option)

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