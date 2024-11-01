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IntelliVue MP5

Moniteur patient portable

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Le moniteur de chevet Philips IntelliVue MP5 fournit des informations patient exploitables. Il offre les fonctionnalités et performances du monitorage IntelliVue dans un boîtier compact et robuste adapté à de nombreux environnements de soin.

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Caractéristiques
IntelliVue Guardian Early Warning Score
IntelliVue Guardian Early Warning Score video

IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel

Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.

IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel

IntelliVue Guardian Early Warning Score video

Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.

IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel

Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.
Pour en savoir plus
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Facilite la détection, par les cliniciens, des signes précoces de détérioration de l’état du patient. Le score d’alerte précoce vise à accélérer les interventions, pour une meilleure prise en charge des patients.
Écran tactile intuitif

Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation

L’interface utilisateur améliore la visibilité des données patient, est facile d’utilisation et compatible avec les logiciels standard. Ainsi, vous restez concentré sur le patient, et non sur le moniteur.

Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation

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Connexion au réseau câblée ou sans fil

La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données

Le moniteur se connecte au réseau clinique IntelliVue, qui peut couvrir l’ensemble de l’établissement hospitalier. Vous pouvez gérer la prise en charge des patients tout en sachant que les données seront rapidement relayées.

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Zone de courbes dynamiques

La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes

La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.

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La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.

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La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.
Tendances Horizon

Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte

Écran partagé horizontal : les tendances Horizon sont représentées au-dessous des courbes en temps réel, afin de mettre en évidence les écarts instantanément.

Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte

Écran partagé horizontal : les tendances Horizon sont représentées au-dessous des courbes en temps réel, afin de mettre en évidence les écarts instantanément.

Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte

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Option d’affichage haute résolution

L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation

Connectez le moniteur à une solution équipée d’un grand écran et du logiciel IntelliVue XDS Software en option. Cet écran de chevet haute résolution permet de visualiser les paramètres vitaux du patient à distance. De plus, la télécommande XDS optimise votre confort de travail.

L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation

Connectez le moniteur à une solution équipée d’un grand écran et du logiciel IntelliVue XDS Software en option. Cet écran de chevet haute résolution permet de visualiser les paramètres vitaux du patient à distance. De plus, la télécommande XDS optimise votre confort de travail.

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Connectez le moniteur à une solution équipée d’un grand écran et du logiciel IntelliVue XDS Software en option. Cet écran de chevet haute résolution permet de visualiser les paramètres vitaux du patient à distance. De plus, la télécommande XDS optimise votre confort de travail.
Mesures clés

Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées

Philips s’engage à offrir des mesures standard de qualité, telles que l’ECG 12 dérivations (classique, EASI™ ou Hexad), l’analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, la capnographie par voie directe, aspirative ou CO₂ Microstream (Integrated Pulmonary Index inclus), la mesure de la pression invasive, la mesure de la température et l’oxymétrie de pouls grâce à la technologie Philips FAST SpO₂, Nellcor™ OxiMax™ SpO₂ ou SpO₂ Masimo® rainbow® SET® (certains paramètres Masimo rainbow inclus).

Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées

Philips s’engage à offrir des mesures standard de qualité, telles que l’ECG 12 dérivations (classique, EASI™ ou Hexad), l’analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, la capnographie par voie directe, aspirative ou CO₂ Microstream (Integrated Pulmonary Index inclus), la mesure de la pression invasive, la mesure de la température et l’oxymétrie de pouls grâce à la technologie Philips FAST SpO₂, Nellcor™ OxiMax™ SpO₂ ou SpO₂ Masimo® rainbow® SET® (certains paramètres Masimo rainbow inclus).

Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées

Philips s’engage à offrir des mesures standard de qualité, telles que l’ECG 12 dérivations (classique, EASI™ ou Hexad), l’analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, la capnographie par voie directe, aspirative ou CO₂ Microstream (Integrated Pulmonary Index inclus), la mesure de la pression invasive, la mesure de la température et l’oxymétrie de pouls grâce à la technologie Philips FAST SpO₂, Nellcor™ OxiMax™ SpO₂ ou SpO₂ Masimo® rainbow® SET® (certains paramètres Masimo rainbow inclus).
Connectivité flexible

Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR

Se connecte au moniteur IntelliVue MX40 via une interface SRR pour obtenir des paramètres vitaux supplémentaires et une surveillance en continu, avec la flexibilité requise pour la prise en charge des patients critiques.

Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR

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Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR

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ST Map

Fonction ST Map d’identification des variations

Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.

Fonction ST Map d’identification des variations

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Fonction ST Map d’identification des variations

Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.
ProtocolWatch

ProtocolWatch simplifie la prise en charge

ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.

ProtocolWatch simplifie la prise en charge

ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.

ProtocolWatch simplifie la prise en charge

ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.
  • IntelliVue Guardian Early Warning Score
  • Écran tactile intuitif
  • Connexion au réseau câblée ou sans fil
  • Zone de courbes dynamiques
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IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel

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Écran tactile intuitif

Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation

L’interface utilisateur améliore la visibilité des données patient, est facile d’utilisation et compatible avec les logiciels standard. Ainsi, vous restez concentré sur le patient, et non sur le moniteur.

Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation

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Connexion au réseau câblée ou sans fil

La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données

Le moniteur se connecte au réseau clinique IntelliVue, qui peut couvrir l’ensemble de l’établissement hospitalier. Vous pouvez gérer la prise en charge des patients tout en sachant que les données seront rapidement relayées.

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Zone de courbes dynamiques

La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes

La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.

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La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.

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La taille des courbes s’adapte automatiquement au nombre de courbes configuré.
Tendances Horizon

Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte

Écran partagé horizontal : les tendances Horizon sont représentées au-dessous des courbes en temps réel, afin de mettre en évidence les écarts instantanément.

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Option d’affichage haute résolution

L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation

Connectez le moniteur à une solution équipée d’un grand écran et du logiciel IntelliVue XDS Software en option. Cet écran de chevet haute résolution permet de visualiser les paramètres vitaux du patient à distance. De plus, la télécommande XDS optimise votre confort de travail.

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Mesures clés

Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées

Philips s’engage à offrir des mesures standard de qualité, telles que l’ECG 12 dérivations (classique, EASI™ ou Hexad), l’analyse multidérivation des arythmies et du segment ST, la capnographie par voie directe, aspirative ou CO₂ Microstream (Integrated Pulmonary Index inclus), la mesure de la pression invasive, la mesure de la température et l’oxymétrie de pouls grâce à la technologie Philips FAST SpO₂, Nellcor™ OxiMax™ SpO₂ ou SpO₂ Masimo® rainbow® SET® (certains paramètres Masimo rainbow inclus).

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Connectivité flexible

Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR

Se connecte au moniteur IntelliVue MX40 via une interface SRR pour obtenir des paramètres vitaux supplémentaires et une surveillance en continu, avec la flexibilité requise pour la prise en charge des patients critiques.

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ST Map

Fonction ST Map d’identification des variations

Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.

Fonction ST Map d’identification des variations

Cette fonction collecte les valeurs et tendances du segment ST dérivées des plans verticaux (dérivations périphériques) et horizontaux (dérivations précordiales), et en fournit un affichage intégré. Elle permet aux cliniciens d’identifier plus facilement les variations du segment ST et leur localisation au niveau du cœur.

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ProtocolWatch

ProtocolWatch simplifie la prise en charge

ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.

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ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.

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ProtocolWatch simplifie le traitement du sepsis en comparant constamment les données de monitorage aux critères définis dans les protocoles de soins pour fournir des informations aux moments cruciaux. Lorsque les critères de sepsis sont réunis, ProtocolWatch invite les cliniciens à effectuer les analyses, observations ou interventions indiquées dans le protocole. ProtocolWatch génère également un journal qui peut être imprimé à des fins de documentation ou d’amélioration de la qualité.
  • Masimo, rainbow et SET sont des marques déposées de Masimo Corporation
  • Nellcor et OxiMax sont des marques commerciales de Medtronic

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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