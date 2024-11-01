Critères de recherche
Le moniteur de chevet Philips IntelliVue MP5 fournit des informations patient exploitables. Il offre les fonctionnalités et performances du monitorage IntelliVue dans un boîtier compact et robuste adapté à de nombreux environnements de soin.
Demande de communication
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes
La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes
La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Fonction ST Map d’identification des variations
Fonction ST Map d’identification des variations
Fonction ST Map d’identification des variations
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
IntelliVue Guardian EWS sur un moniteur de contrôle ponctuel
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
Son écran tactile intuitif est facile d’utilisation
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
La connexion au réseau câblée ou sans fil fournit un flux de données
La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes
La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes
La zone de courbes dynamiques ajuste automatiquement la taille des courbes
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
Les tendances Horizon donnent des informations sur le contexte
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
L’option d’affichage haute résolution offre une meilleure visualisation
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Des mesures clés qui facilitent la prise de décisions éclairées
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Connexion flexible au MX40 avec une interface SRR
Fonction ST Map d’identification des variations
Fonction ST Map d’identification des variations
Fonction ST Map d’identification des variations
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
ProtocolWatch simplifie la prise en charge
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
1875 Buckhorn Gate,
5th Floor, Mississauga,
Ontario L4W 5P1
Choisir le paysCanada (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.