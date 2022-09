IntelliVue AD75 Active Display

L’écran IntelliVue AD75 Active Display est un écran indépendant supplémentaire doté d’une fonction d’alarme et conçu pour être utilisé avec les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850. Grâce à l’écran AD75, vous pouvez faire fonctionner les moniteurs connectés et visualiser leurs écrans. De plus, il émet des alarmes sonores et visuelles.