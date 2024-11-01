Critères de recherche
Le moniteur IntelliVue MX850, avec ses capacités d’affichages multiples et multi-utilisateurs, est destiné à la prise en charge des patients les plus critiques et aux interventions les plus complexes, comme la chirurgie cardiothoracique ou de transplantation. Équipé d’un accès direct aux applications de votre établissement via HTML5, Citrix et l’iPC (PC intégré, en option), ce moniteur est également conçu avec des fonctions de cybersécurité telles que l’authentification des nœuds ainsi que le cryptage des données réseau, des rapports d’impression et des données connectées. En outre, il comprend un lecteur de carte RFID/NFC intégré.
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Optimisation de votre DPI
Optimisation de votre DPI
Optimisation de votre DPI
Optimisation de votre DPI
Conception axée sur le patient
Conception axée sur le patient
Conception axée sur le patient
Conception axée sur le patient
Option PC intégré (iPC)
Option PC intégré (iPC)
Option PC intégré (iPC)
Option PC intégré (iPC)
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Rationalisation des processus cliniques
Rationalisation des processus cliniques
Rationalisation des processus cliniques
Rationalisation des processus cliniques
Optimisation de la gestion des alarmes
Optimisation de la gestion des alarmes
Optimisation de la gestion des alarmes
Optimisation de la gestion des alarmes
Des mesures de cybersécurité puissantes
Des mesures de cybersécurité puissantes
Des mesures de cybersécurité puissantes
Des mesures de cybersécurité puissantes
Assistance pour une intégration facilitée
Assistance pour une intégration facilitée
Assistance pour une intégration facilitée
Assistance pour une intégration facilitée
Optimisation de votre DPI
Optimisation de votre DPI
Optimisation de votre DPI
Optimisation de votre DPI
Conception axée sur le patient
Conception axée sur le patient
Conception axée sur le patient
Conception axée sur le patient
Option PC intégré (iPC)
Option PC intégré (iPC)
Option PC intégré (iPC)
Option PC intégré (iPC)
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
Bronze Award du DFA Design for Asia Awards 2020
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Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Australian Good Design Awards 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Successful Design Awards China 2020
Rationalisation des processus cliniques
Rationalisation des processus cliniques
Rationalisation des processus cliniques
Rationalisation des processus cliniques
Optimisation de la gestion des alarmes
Optimisation de la gestion des alarmes
Optimisation de la gestion des alarmes
Optimisation de la gestion des alarmes
Des mesures de cybersécurité puissantes
Des mesures de cybersécurité puissantes
Des mesures de cybersécurité puissantes
Des mesures de cybersécurité puissantes
Assistance pour une intégration facilitée
Assistance pour une intégration facilitée
Assistance pour une intégration facilitée
Assistance pour une intégration facilitée
|Taille d’affichage
|
|Résolution d’affichage
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|Type d’affichage
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|Nombre de courbes par écran
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|Logements de la baie de modules
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|Applications
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|Cryptage vidéo via réseau LAN vers
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|À distance via réseau LAN (crypté) vers
|
|Nombre d’écrans indépendants
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|ID utilisateur/authentification
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|Authentification des nœuds
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|Client natif Citrix
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|Taille d’affichage
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|Résolution d’affichage
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|Cryptage vidéo via réseau LAN vers
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|Taille d’affichage
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|Résolution d’affichage
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|Type d’affichage
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|Nombre de courbes par écran
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|Logements de la baie de modules
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|Applications
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|Cryptage vidéo via réseau LAN vers
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|À distance via réseau LAN (crypté) vers
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|Nombre d’écrans indépendants
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|ID utilisateur/authentification
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|Authentification des nœuds
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L’écran IntelliVue AD85 Active Display est un écran indépendant supplémentaire doté d’une fonction d’alarme et conçu pour être utilisé avec les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850. Grâce à l’écran AD85, vous pouvez faire fonctionner les moniteurs connectés et visualiser leurs écrans. De plus, il émet des alarmes sonores et visuelles.
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Le PIC iX fait partie intégrante de l’environnement de monitorage Philips. Il est adapté aux unités de criticité réduite à élevée et assure l’échange des données patient – provenant d’appareils Philips ou d’autres fabricants – dans ces unités cliniques. Vous pouvez rationaliser les processus en permettant aux cliniciens – où qu’ils se trouvent dans l’hôpital – de détecter et de répondre à l’évolution de l’état des patients, et d’assurer la protection des données conformément aux normes strictes de l’industrie. Le PIC iX s’intègre à votre infrastructure existante et vous pouvez ainsi mettre en place rapidement de nouvelles unités afin de répondre à l’évolution de la prise en charge. Nous proposons une solution de gestion des appareils à distance qui améliore la disponibilité de vos systèmes et le suivi des performances car l’évolutivité et la flexibilité sont des facteurs essentiels.
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