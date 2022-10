Conception axée sur le patient

Les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850 ont été récompensés par le prestigieux iF Product Design Award. Conçus pour être robustes et durables, ils ont été reconnus comme étant conviviaux à la fois pour le patient et pour l’utilisateur, avec un design professionnel. Le prix iF Design Award récompense les fabricants et concepteurs pour leur travail de conception remarquable.