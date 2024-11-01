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Nos solutions de surveillance patient sont destinées à tous les environnements hospitaliers, aux différents niveaux de soins et conditions cliniques. La gamme de moniteurs patient IntelliVue et SureSigns offre une certaine flexibilité grâce à ses modèles portables, compacts et spécialisés.
Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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