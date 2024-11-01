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Moniteurs patient

Les outils d’aide à la décision clinique, tels que les tendances Horizon, ProtocolWatch, ST Map et le score EWS (Early Warning Score), sont dotés d’affichages intuitifs et d’alarmes intelligentes qui permettent de mettre en évidence les variations les plus subtiles. Vous pouvez ainsi reconnaître plus facilement ces variations et mettre en place un traitement rapidement.

Nos solutions de surveillance patient sont destinées à tous les environnements hospitaliers, aux différents niveaux de soins et conditions cliniques. La gamme de moniteurs patient IntelliVue et SureSigns offre une certaine flexibilité grâce à ses modèles portables, compacts et spécialisés.

Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont &nbsp;destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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