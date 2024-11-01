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IntelliVue AD85

Active Display

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L’écran IntelliVue AD85 Active Display est un écran indépendant supplémentaire doté d’une fonction d’alarme et conçu pour être utilisé avec les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850. Grâce à l’écran AD85, vous pouvez faire fonctionner les moniteurs connectés et visualiser leurs écrans. De plus, il émet des alarmes sonores et visuelles.

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Caractéristiques
Expérience utilisateur conviviale
Interface utilisateur IntelliVue conçue pour une adaptation rapide

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Le fonctionnement de l’interface utilisateur graphique est rapide et intuitif afin que les utilisateurs apprennent rapidement à se servir du dispositif. Les icônes peuvent être configurées directement sur l’écran pour faciliter l’exécution des tâches de monitorage. Les courbes et valeurs numériques adoptent un code couleur personnalisable.

Interface utilisateur IntelliVue conçue pour une adaptation rapide

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Alarme sonore à distance
Alarmes désactivées dans la chambre du patient

Alarmes désactivées dans la chambre du patient

Lorsque l’écran Active Display est installé en dehors de la chambre du patient, il reçoit les alarmes du moniteur et annonce ces alarmes. Ainsi, les alarmes sonores sont désactivées dans la chambre du patient afin que ce dernier ne soit pas dérangé par le bruit.

Alarmes désactivées dans la chambre du patient

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Alarmes désactivées dans la chambre du patient

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Commandes de l’écran tactile
Technologie d’avenir

Technologie d’avenir

Les écrans AD75 et AD85 Active Display disposent d’une technologie tactile capacitive prenant en charge la technologie multitouch et les gestes de glissement (comme sur les smartphones). Ces écrans sont également dotés de l’identification sans contact intégrée et d’un dispositif de communication en champ proche basé sur la technologie RFID.

Technologie d’avenir

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Alarmes visuelles et sonores
Alarmes signalées en temps réel

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Les écrans AD75 et AD85 disposent de voyants d’alarme intégrés et d’un haut-parleur vérifié qui peut annoncer les alarmes en temps réel. Lorsque le patient souffre d’une infection, ces écrans permettent de recevoir les alarmes et de réagir en conséquence en dehors de la chambre du patient. Ainsi, les personnels soignants n’ont plus besoin de se rendre dans la chambre uniquement pour résoudre l’alarme.

Alarmes signalées en temps réel

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Alarmes signalées en temps réel

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Visualisation sans déformation
Données haute-fidélité

Données haute-fidélité

L’écran AD85 Active Display est un écran couleur LCD lumineux de 22 pouces doté de la même résolution que le moniteur patient. Ainsi, les courbes qui s’affichent ne sont pas déformées. De plus, cet écran à grand angle offre au personnel soignant un aperçu des paramètres vitaux du patient avec presque n’importe quel angle de vue.

Données haute-fidélité

Données haute-fidélité
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Personnalisez l’écran pour qu’il soit adapté à votre travail.
Des écrans personnalisables pour plus de flexibilité

Des écrans personnalisables pour plus de flexibilité

L’affichage flexible de l’écran vous permet de le personnaliser pour qu’il réponde à vos besoins (par exemple, superposition des courbes ou ajustement dynamique de l’amplitude de la courbe en fonction du nombre de courbes configuré pour cette surface). Consultez les données que vous souhaitez selon vos besoins.

Des écrans personnalisables pour plus de flexibilité

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  • Expérience utilisateur conviviale
  • Alarme sonore à distance
  • Commandes de l’écran tactile
  • Alarmes visuelles et sonores
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Alarmes désactivées dans la chambre du patient

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Personnalisez l’écran pour qu’il soit adapté à votre travail.
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Fiche technique

Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 11 kg
Dimensions
  • 544 mm x 388 mm x 217 mm
Taille de l’écran
  • 22 pouces
Type d’écran
  • Écran couleur LCD (TFT) à matrice active de 547 mm
Résolution de l’écran
  • 1 920 x 1 080 (haute définition intégrale)
Conditions de fonctionnement
Conditions de fonctionnement
Température (sans l’iPC)
  • 0 à 40 °C
Température (avec l’iPC)
  • 0 à 35 °C
Stockage
  • -20 à 60 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Altitude de stockage
  • -500 à 4 600 m
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 11 kg
Dimensions
  • 544 mm x 388 mm x 217 mm
Conditions de fonctionnement
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Température (sans l’iPC)
  • 0 à 40 °C
Température (avec l’iPC)
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Dimensions
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Taille de l’écran
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  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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