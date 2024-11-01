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Compact et facile à transporter, le moniteur IntelliVue MX400 constitue une solution de surveillance performante. Il permet de visualiser instantanément toutes les informations patient et peut donc faire la différence lorsque des priorités doivent être établies.
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
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Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 9” (22 cm)
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Ajustement à la lumière ambiante pour préserver la lisibilité, quel que soit l’environnement
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Des options avancées pour adapter la surveillance aux processus de travail
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
Moniteur portable pour une surveillance lors des déplacements
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Le moniteur IntelliVue MX450 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.
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Le moniteur IntelliVue MX500 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.
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Le moniteur IntelliVue MX550 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.
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