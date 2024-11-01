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IntelliVue MX550

Moniteur patient portable/de chevet

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Le moniteur IntelliVue MX550 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.

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Caractéristiques
Écran tactile 15” (30 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 15” (30 cm)

Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 15” (30 cm)

Identifiez immédiatement les informations dont vous avez besoin sur l’écran tactile 15” (22 cm). Vous reconnaîtrez l’interface conviviale et familière de vos moniteurs IntelliVue existants : vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps aux soins, et moins de temps à la formation.

Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 15” (30 cm)

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Écran tactile 15” (30 cm)
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Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.

Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant
L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.

Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.
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Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

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L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.
Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Le moniteur IntelliVue MX550 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage* des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé
Le moniteur IntelliVue MX550 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage* des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.

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Le moniteur IntelliVue MX550 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage* des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.
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Options de connectivité
Options de connexion et optimisation du dossier patient informatisé

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Le moniteur IntelliVue MX550 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage* des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.
Solutions cliniques avancées
Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

Le moniteur IntelliVue MX550 intègre des solutions cliniques avancées comprenant des outils permettant de résumer et visualiser des données cliniques complexes ainsi que leurs interactions. Des flux d’informations multiples peuvent ainsi être fusionnés en une représentation unique et claire.

Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

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Résumé et visualisation des données grâce aux solutions cliniques avancées

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Appareil portable
Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

Moniteur patient à part entière, l’IntelliVue MX550 est doté d’une batterie de secours permettant au système de continuer à fonctionner lors d’éventuelles coupures de courant. Grâce à son fonctionnement sur batterie standard, sa poignée intégrée et sa conception robuste, ce moniteur permet de faire face aux conditions difficiles du transport intra-hospitalier dans les unités de soins intensifs tout en restant pratique.

Moniteur portable pour une surveillance en toutes circonstances

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Appareil portable
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  • Écran tactile 15” (30 cm)
  • Ajustement à la lumière ambiante
  • Options de connectivité
  • Solutions cliniques avancées
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Écran tactile 15” (30 cm)
Visualisation rapide et claire des informations sur l’écran tactile 15” (30 cm)

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Ajustement à la lumière ambiante
Ajustement de la luminosité pour une lisibilité optimale quel que soit l’éclairage environnant

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L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.

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L’ajustement à la lumière ambiante est l’une des raisons pour lesquelles le moniteur IntelliVue MX550 constitue une solution de choix pour les unités de soins intensifs et les blocs opératoires. En salle d’opération, par exemple, l’écran ajuste automatiquement la luminosité au cours des différentes phases de l’intervention chirurgicale, réduisant ainsi la pollution lumineuse globale au bloc opératoire.

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Options de connectivité
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Le moniteur IntelliVue MX550 optimise votre investissement en partageant les données avec les systèmes d’informations cliniques afin de constituer un DPI exhaustif. Il permet également de réduire les coûts et la complexité des processus lors de la connexion d’appareils de chevet à la solution DPI de votre choix. En effet, grâce à l’interfaçage* des appareils Philips IntelliBridge (en option), il n’est plus nécessaire d’utiliser un concentrateur de chevet ni un serveur de consolidation de données distincts.

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Solutions cliniques avancées
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  • *Port(s) d’interface IntelliBridge requis. Pour plus d’informations, consultez la liste de compatibilité des appareils externes avec le module IntelliBridge EC10 la plus récente.
  • Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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