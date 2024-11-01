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Le Philips IntelliVue X3 est un moniteur compact, à utilisation mixte et portatif qui dispose d’un fonctionnement intuitif similaire à celui d’un smartphone et offre une gamme évolutive de paramètres cliniques.
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
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Facilité d’utilisation
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Facilité d’utilisation
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Conçu pour optimiser l’efficacité
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Conçu pour optimiser l’efficacité
Conçu pour optimiser l’efficacité
Une interface éprouvée
Une interface éprouvée
Une interface éprouvée
Une interface éprouvée
Une vision globale
Une vision globale
Une vision globale
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Protection de vos investissements
Protection de vos investissements
Protection de vos investissements
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Renommé pour sa fiabilité
Renommé pour sa fiabilité
Renommé pour sa fiabilité
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Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté au transport
Adapté au transport
Adapté au transport
Adapté au transport
Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure
Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure
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Facilité d’utilisation
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Facilité d’utilisation
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Conçu pour optimiser l’efficacité
Conçu pour optimiser l’efficacité
Conçu pour optimiser l’efficacité
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Une interface éprouvée
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Une vision globale
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Protection de vos investissements
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Protection de vos investissements
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Renommé pour sa fiabilité
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Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
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Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté au transport
Adapté au transport
Adapté au transport
Adapté au transport
Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure
Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure
Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure
|Description
|
|Taille
|
|Résolution
|
|Nombre de courbes de paramètre
|
|Orientations possibles de l’écran
|
|Écran
|
|Standard
|
|Poids
|
|En option :
|
|Taille (poignée incluse)
|
|Avec extensions de mesure IntelliVue
|
|Capacité
|
|Désinfection
|
|Robustesse mécanique
|
|Description
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|Taille
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|Standard
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|Poids
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|Description
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|Taille
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|Résolution
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|Nombre de courbes de paramètre
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|Orientations possibles de l’écran
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|Écran
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|Standard
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|Poids
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|En option :
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|Taille (poignée incluse)
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|Avec extensions de mesure IntelliVue
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|Capacité
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|Désinfection
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|Robustesse mécanique
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Le moniteur IntelliVue MX450 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.
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Le moniteur IntelliVue MX550 combine surveillance puissante, portabilité et flexibilité des paramètres dans une unité compacte. En fournissant toutes les informations patient en un coup d’œil, il peut faire une réelle différence lorsque plusieurs patients et priorités doivent être pris en compte.
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Le MX100 est un moniteur portable et autonome qui se veut le plus flexible et fiable possible. Conçu pour surveiller les patients y compris durant le transport, il est compact, léger et offre une vaste gamme évolutive de paramètres cliniques. De plus, cet appareil robuste, alimenté par batterie est équipé d’un écran tactile intégré de 15,5 cm (6,1”) et fonctionne comme un smartphone, ce qui facilite son utilisation.
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Le PIC iX fait partie intégrante de l’environnement de monitorage Philips. Il est adapté aux unités de criticité réduite à élevée et assure l’échange des données patient – provenant d’appareils Philips ou d’autres fabricants – dans ces unités cliniques. Vous pouvez rationaliser les processus en permettant aux cliniciens – où qu’ils se trouvent dans l’hôpital – de détecter et de répondre à l’évolution de l’état des patients, et d’assurer la protection des données conformément aux normes strictes de l’industrie. Le PIC iX s’intègre à votre infrastructure existante et vous pouvez ainsi mettre en place rapidement de nouvelles unités afin de répondre à l’évolution de la prise en charge. Nous proposons une solution de gestion des appareils à distance qui améliore la disponibilité de vos systèmes et le suivi des performances car l’évolutivité et la flexibilité sont des facteurs essentiels.
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