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IntelliVue X3

Moniteur patient

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Le Philips IntelliVue X3 est un moniteur compact, à utilisation mixte et portatif qui dispose d’un fonctionnement intuitif similaire à celui d’un smartphone et offre une gamme évolutive de paramètres cliniques.

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Facilité d’utilisation
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Facilité d’utilisation

Le fonctionnement du moniteur IntelliVue X3 est similaire à celui d’un smartphone. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez, de la façon qui vous convient le mieux.

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Conçu pour optimiser l’efficacité
Conçu pour optimiser l’efficacité

Conçu pour optimiser l’efficacité

L’IntelliVue X3 contribue à rationaliser les processus de travail et améliorer l’efficacité du personnel en réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation des patients pour le transport. Lorsqu’il est connecté à un moniteur de chevet IntelliVue, le X3 fonctionne comme un Module multi-mesure. Une fois détaché du moniteur hôte, le X3 devient un moniteur de transport robuste. En outre, il n’est pas nécessaire de changer les câbles patient, ni avant ni après le transport.

Conçu pour optimiser l’efficacité

Conçu pour optimiser l’efficacité
L’IntelliVue X3 contribue à rationaliser les processus de travail et améliorer l’efficacité du personnel en réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation des patients pour le transport. Lorsqu’il est connecté à un moniteur de chevet IntelliVue, le X3 fonctionne comme un Module multi-mesure. Une fois détaché du moniteur hôte, le X3 devient un moniteur de transport robuste. En outre, il n’est pas nécessaire de changer les câbles patient, ni avant ni après le transport.

Conçu pour optimiser l’efficacité

L’IntelliVue X3 contribue à rationaliser les processus de travail et améliorer l’efficacité du personnel en réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation des patients pour le transport. Lorsqu’il est connecté à un moniteur de chevet IntelliVue, le X3 fonctionne comme un Module multi-mesure. Une fois détaché du moniteur hôte, le X3 devient un moniteur de transport robuste. En outre, il n’est pas nécessaire de changer les câbles patient, ni avant ni après le transport.
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Conçu pour optimiser l’efficacité
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L’IntelliVue X3 contribue à rationaliser les processus de travail et améliorer l’efficacité du personnel en réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation des patients pour le transport. Lorsqu’il est connecté à un moniteur de chevet IntelliVue, le X3 fonctionne comme un Module multi-mesure. Une fois détaché du moniteur hôte, le X3 devient un moniteur de transport robuste. En outre, il n’est pas nécessaire de changer les câbles patient, ni avant ni après le transport.
Une interface éprouvée
Une interface éprouvée

Une interface éprouvée

Son interface utilisateur intuitive repose sur les produits phare de Philips : les moniteurs patient IntelliVue, qui ont été validés et continuellement améliorés depuis 15 ans.

Une interface éprouvée

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Une vision globale
Une vision globale

Une vision globale

Où que vous soyez dans l’hôpital, il est important que vous puissiez consulter rapidement les paramètres vitaux de vos patients. Il suffit de connecter le X3 à un écran distant IntelliVue XDS pour afficher les mesures de l’IntelliVue X3 sur un grand écran haute résolution standard.

Une vision globale

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Où que vous soyez dans l’hôpital, il est important que vous puissiez consulter rapidement les paramètres vitaux de vos patients. Il suffit de connecter le X3 à un écran distant IntelliVue XDS pour afficher les mesures de l’IntelliVue X3 sur un grand écran haute résolution standard.

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Protection de vos investissements
Protection de vos investissements

Protection de vos investissements

L’IntelliVue X3 s’intègre facilement à vos solutions de monitorage patient IntelliVue existantes. Il fonctionne avec vos extensions de mesure IntelliVue, vos moniteurs hôtes, vos Centres d’information patient (PIC classique et PIC iX), votre infrastructure de réseau clinique, et autres composants¹. Ceci permet de prolonger la durée de vie de vos solutions de monitorage patient et de réduire le coût de propriété total.

Protection de vos investissements

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Renommé pour sa fiabilité
Renommé pour sa fiabilité

Renommé pour sa fiabilité

Avec plus d’un million de moniteurs patient IntelliVue vendus depuis 2002, l’IntelliVue X3 fait partie d’une gamme de solutions de monitorage renommée pour sa fiabilité. Une structure très modulaire et innovante facilite l’accès, le retrait et le remplacement de tous les composants – rapidement et à peu de frais.

Renommé pour sa fiabilité

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Avec plus d’un million de moniteurs patient IntelliVue vendus depuis 2002, l’IntelliVue X3 fait partie d’une gamme de solutions de monitorage renommée pour sa fiabilité. Une structure très modulaire et innovante facilite l’accès, le retrait et le remplacement de tous les composants – rapidement et à peu de frais.

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Avec plus d’un million de moniteurs patient IntelliVue vendus depuis 2002, l’IntelliVue X3 fait partie d’une gamme de solutions de monitorage renommée pour sa fiabilité. Une structure très modulaire et innovante facilite l’accès, le retrait et le remplacement de tous les composants – rapidement et à peu de frais.
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Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail

Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail

Configurez votre X3 comme il vous convient. Ce moniteur compact est livré avec une batterie rechargeable amovible offrant une autonomie de plus de 5 heures sur une seule charge. La station d’accueil IntelliVue Dock (en option), sur alimentation secteur, constitue quant à elle une solution d’accueil abordable qui assure la charge et la connexion réseau du X3. Toutefois, il vous suffit de relier le X3 à un moniteur hôte pour que ce dernier lui fournisse l’alimentation nécessaire.

Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail

Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Configurez votre X3 comme il vous convient. Ce moniteur compact est livré avec une batterie rechargeable amovible offrant une autonomie de plus de 5 heures sur une seule charge. La station d’accueil IntelliVue Dock (en option), sur alimentation secteur, constitue quant à elle une solution d’accueil abordable qui assure la charge et la connexion réseau du X3. Toutefois, il vous suffit de relier le X3 à un moniteur hôte pour que ce dernier lui fournisse l’alimentation nécessaire.

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Configurez votre X3 comme il vous convient. Ce moniteur compact est livré avec une batterie rechargeable amovible offrant une autonomie de plus de 5 heures sur une seule charge. La station d’accueil IntelliVue Dock (en option), sur alimentation secteur, constitue quant à elle une solution d’accueil abordable qui assure la charge et la connexion réseau du X3. Toutefois, il vous suffit de relier le X3 à un moniteur hôte pour que ce dernier lui fournisse l’alimentation nécessaire.
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Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté aux protocoles de contrôle des infections

Adapté aux protocoles de contrôle des infections

Toutes les surfaces du X3 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques. Lors de tests effectués avec des produits désinfectants agressifs[²], ces matériaux ont montré une résistance environ 60 fois supérieure à celle des matériaux utilisés précédemment. La partie du X3 que vous touchez le plus souvent, c’est-à-dire son écran tactile, est recouverte d’un verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass[³] doté d’ions argent aux propriétés antimicrobiennes.

Adapté aux protocoles de contrôle des infections

Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Toutes les surfaces du X3 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques. Lors de tests effectués avec des produits désinfectants agressifs[²], ces matériaux ont montré une résistance environ 60 fois supérieure à celle des matériaux utilisés précédemment. La partie du X3 que vous touchez le plus souvent, c’est-à-dire son écran tactile, est recouverte d’un verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass[³] doté d’ions argent aux propriétés antimicrobiennes.

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Toutes les surfaces du X3 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques. Lors de tests effectués avec des produits désinfectants agressifs[²], ces matériaux ont montré une résistance environ 60 fois supérieure à celle des matériaux utilisés précédemment. La partie du X3 que vous touchez le plus souvent, c’est-à-dire son écran tactile, est recouverte d’un verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass[³] doté d’ions argent aux propriétés antimicrobiennes.
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Toutes les surfaces du X3 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques. Lors de tests effectués avec des produits désinfectants agressifs[²], ces matériaux ont montré une résistance environ 60 fois supérieure à celle des matériaux utilisés précédemment. La partie du X3 que vous touchez le plus souvent, c’est-à-dire son écran tactile, est recouverte d’un verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass[³] doté d’ions argent aux propriétés antimicrobiennes.
Adapté au transport
Adapté au transport

Adapté au transport

Conçu pour optimiser les processus de travail lors du transport des patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, le X3 a fait l’objet de tests rigoureux pour prouver sa conformité aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital, y compris des tests de degré de protection de ses accessoires. Cela facilite l’utilisation dans les transports terrestres et intra-hospitaliers et les applications dans le cadre de services médicaux d’urgence.

Adapté au transport

Adapté au transport
Conçu pour optimiser les processus de travail lors du transport des patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, le X3 a fait l’objet de tests rigoureux pour prouver sa conformité aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital, y compris des tests de degré de protection de ses accessoires. Cela facilite l’utilisation dans les transports terrestres et intra-hospitaliers et les applications dans le cadre de services médicaux d’urgence.

Adapté au transport

Conçu pour optimiser les processus de travail lors du transport des patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, le X3 a fait l’objet de tests rigoureux pour prouver sa conformité aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital, y compris des tests de degré de protection de ses accessoires. Cela facilite l’utilisation dans les transports terrestres et intra-hospitaliers et les applications dans le cadre de services médicaux d’urgence.
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Adapté au transport
Adapté au transport

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Conçu pour optimiser les processus de travail lors du transport des patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, le X3 a fait l’objet de tests rigoureux pour prouver sa conformité aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital, y compris des tests de degré de protection de ses accessoires. Cela facilite l’utilisation dans les transports terrestres et intra-hospitaliers et les applications dans le cadre de services médicaux d’urgence.
Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure

Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure

Les extensions de mesure permettent d’ajouter au X3 les paramètres suivants : plusieurs pressions invasives, mesure de température supplémentaire, débit cardiaque et capnographie. Les trois différentes extensions optimisent les fonctions de surveillance de votre moniteur afin de s’adapter à des patients dont l’état de santé est encore plus critique.

Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure

Les extensions de mesure permettent d’ajouter au X3 les paramètres suivants : plusieurs pressions invasives, mesure de température supplémentaire, débit cardiaque et capnographie. Les trois différentes extensions optimisent les fonctions de surveillance de votre moniteur afin de s’adapter à des patients dont l’état de santé est encore plus critique.

Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure

Les extensions de mesure permettent d’ajouter au X3 les paramètres suivants : plusieurs pressions invasives, mesure de température supplémentaire, débit cardiaque et capnographie. Les trois différentes extensions optimisent les fonctions de surveillance de votre moniteur afin de s’adapter à des patients dont l’état de santé est encore plus critique.
  • Facilité d’utilisation
  • Conçu pour optimiser l’efficacité
  • Une interface éprouvée
  • Une vision globale
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Le fonctionnement du moniteur IntelliVue X3 est similaire à celui d’un smartphone. Il vous suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran pour faire défiler un grand choix d’écrans adaptés à différentes situations cliniques. Chaque écran peut être personnalisé afin d’afficher exactement les informations que vous souhaitez, de la façon qui vous convient le mieux.

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Conçu pour optimiser l’efficacité
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L’IntelliVue X3 contribue à rationaliser les processus de travail et améliorer l’efficacité du personnel en réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation des patients pour le transport. Lorsqu’il est connecté à un moniteur de chevet IntelliVue, le X3 fonctionne comme un Module multi-mesure. Une fois détaché du moniteur hôte, le X3 devient un moniteur de transport robuste. En outre, il n’est pas nécessaire de changer les câbles patient, ni avant ni après le transport.

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L’IntelliVue X3 contribue à rationaliser les processus de travail et améliorer l’efficacité du personnel en réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation des patients pour le transport. Lorsqu’il est connecté à un moniteur de chevet IntelliVue, le X3 fonctionne comme un Module multi-mesure. Une fois détaché du moniteur hôte, le X3 devient un moniteur de transport robuste. En outre, il n’est pas nécessaire de changer les câbles patient, ni avant ni après le transport.

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L’IntelliVue X3 contribue à rationaliser les processus de travail et améliorer l’efficacité du personnel en réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation des patients pour le transport. Lorsqu’il est connecté à un moniteur de chevet IntelliVue, le X3 fonctionne comme un Module multi-mesure. Une fois détaché du moniteur hôte, le X3 devient un moniteur de transport robuste. En outre, il n’est pas nécessaire de changer les câbles patient, ni avant ni après le transport.
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Une interface éprouvée
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Son interface utilisateur intuitive repose sur les produits phare de Philips : les moniteurs patient IntelliVue, qui ont été validés et continuellement améliorés depuis 15 ans.

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Une vision globale
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Où que vous soyez dans l’hôpital, il est important que vous puissiez consulter rapidement les paramètres vitaux de vos patients. Il suffit de connecter le X3 à un écran distant IntelliVue XDS pour afficher les mesures de l’IntelliVue X3 sur un grand écran haute résolution standard.

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Protection de vos investissements
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L’IntelliVue X3 s’intègre facilement à vos solutions de monitorage patient IntelliVue existantes. Il fonctionne avec vos extensions de mesure IntelliVue, vos moniteurs hôtes, vos Centres d’information patient (PIC classique et PIC iX), votre infrastructure de réseau clinique, et autres composants¹. Ceci permet de prolonger la durée de vie de vos solutions de monitorage patient et de réduire le coût de propriété total.

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Renommé pour sa fiabilité
Renommé pour sa fiabilité

Renommé pour sa fiabilité

Avec plus d’un million de moniteurs patient IntelliVue vendus depuis 2002, l’IntelliVue X3 fait partie d’une gamme de solutions de monitorage renommée pour sa fiabilité. Une structure très modulaire et innovante facilite l’accès, le retrait et le remplacement de tous les composants – rapidement et à peu de frais.

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Avec plus d’un million de moniteurs patient IntelliVue vendus depuis 2002, l’IntelliVue X3 fait partie d’une gamme de solutions de monitorage renommée pour sa fiabilité. Une structure très modulaire et innovante facilite l’accès, le retrait et le remplacement de tous les composants – rapidement et à peu de frais.

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Avec plus d’un million de moniteurs patient IntelliVue vendus depuis 2002, l’IntelliVue X3 fait partie d’une gamme de solutions de monitorage renommée pour sa fiabilité. Une structure très modulaire et innovante facilite l’accès, le retrait et le remplacement de tous les composants – rapidement et à peu de frais.
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Renommé pour sa fiabilité
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Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail
Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail

Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail

Configurez votre X3 comme il vous convient. Ce moniteur compact est livré avec une batterie rechargeable amovible offrant une autonomie de plus de 5 heures sur une seule charge. La station d’accueil IntelliVue Dock (en option), sur alimentation secteur, constitue quant à elle une solution d’accueil abordable qui assure la charge et la connexion réseau du X3. Toutefois, il vous suffit de relier le X3 à un moniteur hôte pour que ce dernier lui fournisse l’alimentation nécessaire.

Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail

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Configurez votre X3 comme il vous convient. Ce moniteur compact est livré avec une batterie rechargeable amovible offrant une autonomie de plus de 5 heures sur une seule charge. La station d’accueil IntelliVue Dock (en option), sur alimentation secteur, constitue quant à elle une solution d’accueil abordable qui assure la charge et la connexion réseau du X3. Toutefois, il vous suffit de relier le X3 à un moniteur hôte pour que ce dernier lui fournisse l’alimentation nécessaire.

Différentes options d’alimentation afin d’optimiser vos processus de travail

Configurez votre X3 comme il vous convient. Ce moniteur compact est livré avec une batterie rechargeable amovible offrant une autonomie de plus de 5 heures sur une seule charge. La station d’accueil IntelliVue Dock (en option), sur alimentation secteur, constitue quant à elle une solution d’accueil abordable qui assure la charge et la connexion réseau du X3. Toutefois, il vous suffit de relier le X3 à un moniteur hôte pour que ce dernier lui fournisse l’alimentation nécessaire.
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Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Adapté aux protocoles de contrôle des infections

Adapté aux protocoles de contrôle des infections

Toutes les surfaces du X3 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques. Lors de tests effectués avec des produits désinfectants agressifs[²], ces matériaux ont montré une résistance environ 60 fois supérieure à celle des matériaux utilisés précédemment. La partie du X3 que vous touchez le plus souvent, c’est-à-dire son écran tactile, est recouverte d’un verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass[³] doté d’ions argent aux propriétés antimicrobiennes.

Adapté aux protocoles de contrôle des infections

Adapté aux protocoles de contrôle des infections
Toutes les surfaces du X3 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques. Lors de tests effectués avec des produits désinfectants agressifs[²], ces matériaux ont montré une résistance environ 60 fois supérieure à celle des matériaux utilisés précédemment. La partie du X3 que vous touchez le plus souvent, c’est-à-dire son écran tactile, est recouverte d’un verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass[³] doté d’ions argent aux propriétés antimicrobiennes.

Adapté aux protocoles de contrôle des infections

Toutes les surfaces du X3 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques. Lors de tests effectués avec des produits désinfectants agressifs[²], ces matériaux ont montré une résistance environ 60 fois supérieure à celle des matériaux utilisés précédemment. La partie du X3 que vous touchez le plus souvent, c’est-à-dire son écran tactile, est recouverte d’un verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass[³] doté d’ions argent aux propriétés antimicrobiennes.
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Adapté aux protocoles de contrôle des infections

Toutes les surfaces du X3 sont fabriquées à partir de matériaux résistants aux produits chimiques. Lors de tests effectués avec des produits désinfectants agressifs[²], ces matériaux ont montré une résistance environ 60 fois supérieure à celle des matériaux utilisés précédemment. La partie du X3 que vous touchez le plus souvent, c’est-à-dire son écran tactile, est recouverte d’un verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass[³] doté d’ions argent aux propriétés antimicrobiennes.
Adapté au transport
Adapté au transport

Adapté au transport

Conçu pour optimiser les processus de travail lors du transport des patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, le X3 a fait l’objet de tests rigoureux pour prouver sa conformité aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital, y compris des tests de degré de protection de ses accessoires. Cela facilite l’utilisation dans les transports terrestres et intra-hospitaliers et les applications dans le cadre de services médicaux d’urgence.

Adapté au transport

Adapté au transport
Conçu pour optimiser les processus de travail lors du transport des patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, le X3 a fait l’objet de tests rigoureux pour prouver sa conformité aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital, y compris des tests de degré de protection de ses accessoires. Cela facilite l’utilisation dans les transports terrestres et intra-hospitaliers et les applications dans le cadre de services médicaux d’urgence.

Adapté au transport

Conçu pour optimiser les processus de travail lors du transport des patients à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, le X3 a fait l’objet de tests rigoureux pour prouver sa conformité aux normes de transport des patients en dehors de l’hôpital, y compris des tests de degré de protection de ses accessoires. Cela facilite l’utilisation dans les transports terrestres et intra-hospitaliers et les applications dans le cadre de services médicaux d’urgence.
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Adapté au transport
Adapté au transport

Adapté au transport

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Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure

Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure

Les extensions de mesure permettent d’ajouter au X3 les paramètres suivants : plusieurs pressions invasives, mesure de température supplémentaire, débit cardiaque et capnographie. Les trois différentes extensions optimisent les fonctions de surveillance de votre moniteur afin de s’adapter à des patients dont l’état de santé est encore plus critique.

Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure

Les extensions de mesure permettent d’ajouter au X3 les paramètres suivants : plusieurs pressions invasives, mesure de température supplémentaire, débit cardiaque et capnographie. Les trois différentes extensions optimisent les fonctions de surveillance de votre moniteur afin de s’adapter à des patients dont l’état de santé est encore plus critique.

Davantage de paramètres grâce aux extensions de mesure

Les extensions de mesure permettent d’ajouter au X3 les paramètres suivants : plusieurs pressions invasives, mesure de température supplémentaire, débit cardiaque et capnographie. Les trois différentes extensions optimisent les fonctions de surveillance de votre moniteur afin de s’adapter à des patients dont l’état de santé est encore plus critique.

Fiche technique

Écran
Écran
Description
  • Écran couleur tactile multitouch, capacitif, à cristaux liquides et à matrice active
Taille
  • 15,5 cm
Résolution
  • 1 024 x 480
Nombre de courbes de paramètre
  • jusqu’à 5 (ou 12 courbes ECG)
Orientations possibles de l’écran
  • 0° / 90° / 180°
Écran
  • Verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass
Mesures
Mesures
Standard
  • ECG
  • SpO₂ (Philips FAST SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂ et Masimo rainbow SET SpO₂)
  • Respiration
  • PNI
Poids
  • 1,4 kg (options batterie et poignée incluses)
En option :
  • 2 pressions invasives, CO₂, deuxième mesure de SpO₂
Taille (poignée incluse)
  • 249 x 97 x 111 mm
Avec extensions de mesure IntelliVue
  • Jusqu’à 4 pressions invasives et 2 températures
  • Débit cardiaque (cœur droit et PiCCO)
  • CO₂ Microstream de Covidien
  • CO₂ par voie directe Respironics ou CO₂ par voie aspirative LoFlo
Batterie
Batterie
Capacité
  • 5 heures (configuration de base)[⁴]
Robustesse
Robustesse
Désinfection
  • Matériaux de surface hautement résistants aux produits désinfectants
Robustesse mécanique
  • 7M3
Écran
Écran
Description
  • Écran couleur tactile multitouch, capacitif, à cristaux liquides et à matrice active
Taille
  • 15,5 cm
Mesures
Mesures
Standard
  • ECG
  • SpO₂ (Philips FAST SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂ et Masimo rainbow SET SpO₂)
  • Respiration
  • PNI
Poids
  • 1,4 kg (options batterie et poignée incluses)
Voir toutes les caractéristiques
Écran
Écran
Description
  • Écran couleur tactile multitouch, capacitif, à cristaux liquides et à matrice active
Taille
  • 15,5 cm
Résolution
  • 1 024 x 480
Nombre de courbes de paramètre
  • jusqu’à 5 (ou 12 courbes ECG)
Orientations possibles de l’écran
  • 0° / 90° / 180°
Écran
  • Verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass
Mesures
Mesures
Standard
  • ECG
  • SpO₂ (Philips FAST SpO₂, Nellcor OxiMax SpO₂ et Masimo rainbow SET SpO₂)
  • Respiration
  • PNI
Poids
  • 1,4 kg (options batterie et poignée incluses)
En option :
  • 2 pressions invasives, CO₂, deuxième mesure de SpO₂
Taille (poignée incluse)
  • 249 x 97 x 111 mm
Avec extensions de mesure IntelliVue
  • Jusqu’à 4 pressions invasives et 2 températures
  • Débit cardiaque (cœur droit et PiCCO)
  • CO₂ Microstream de Covidien
  • CO₂ par voie directe Respironics ou CO₂ par voie aspirative LoFlo
Batterie
Batterie
Capacité
  • 5 heures (configuration de base)[⁴]
Robustesse
Robustesse
Désinfection
  • Matériaux de surface hautement résistants aux produits désinfectants
Robustesse mécanique
  • 7M3
  • ¹ Offre une rétrocompatibilité de 12 ans avec les moniteurs patient IntelliVue (une mise à niveau logicielle peut s’avérer nécessaire) et de plus de 6 ans avec les Centres d’information IntelliVue (une mise à niveau logicielle peut s’avérer nécessaire).
  • ² Pour obtenir la liste complète des agents recommandés, reportez-vous au Manuel d’utilisation du moniteur patient IntelliVue X3.
  • ³ Corning et Gorilla sont des marques déposées de Corning Incorporated. Le verre antimicrobien Corning® Gorilla® Glass ne constitue pas une protection pour les utilisateurs et ne présente aucun avantage direct ou implicite pour la santé.
  • ⁴ ECG/Resp, FAST SpO₂, PNI toutes les 15 minutes, luminosité optimale
  • Disponibilité des fonctionnalités variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
  • Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser 

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