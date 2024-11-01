Patient Information Center iX (PIC iX)

Le PIC iX fait partie intégrante de l’environnement de monitorage Philips. Il est adapté aux unités de criticité réduite à élevée et assure l’échange des données patient – provenant d’appareils Philips ou d’autres fabricants – dans ces unités cliniques. Vous pouvez rationaliser les processus en permettant aux cliniciens – où qu’ils se trouvent dans l’hôpital – de détecter et de répondre à l’évolution de l’état des patients, et d’assurer la protection des données conformément aux normes strictes de l’industrie. Le PIC iX s’intègre à votre infrastructure existante et vous pouvez ainsi mettre en place rapidement de nouvelles unités afin de répondre à l’évolution de la prise en charge. Nous proposons une solution de gestion des appareils à distance qui améliore la disponibilité de vos systèmes et le suivi des performances car l’évolutivité et la flexibilité sont des facteurs essentiels.

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