Patient Information Center iX (PIC iX)

Le PIC iX fait partie intégrante de l’environnement de monitorage Philips. Il est adapté aux unités de criticité réduite à élevée et assure l’échange des données patient – provenant d’appareils Philips ou d’autres fabricants – dans ces unités cliniques. Vous pouvez rationaliser les processus en permettant aux cliniciens – où qu’ils se trouvent dans l’hôpital – de détecter et de répondre à l’évolution de l’état des patients, et d’assurer la protection des données conformément aux normes strictes de l’industrie. Le PIC iX s’intègre à votre infrastructure existante et vous pouvez ainsi mettre en place rapidement de nouvelles unités afin de répondre à l’évolution de la prise en charge. Nous proposons une solution de gestion des appareils à distance qui améliore la disponibilité de vos systèmes et le suivi des performances car l’évolutivité et la flexibilité sont des facteurs essentiels.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.
Une documentation patient exhaustive
Affichage exhaustif de l’admission à la sortie
Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. Les cliniciens disposant désormais de toutes ces données à portée de main, l’interface utilisateur a été mise à jour afin de faciliter l’identification des informations essentielles sur le poste central, les applications web et les appareils mobiles. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.
Affichage exhaustif de l’admission à la sortie
Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. Les cliniciens disposant désormais de toutes ces données à portée de main, l’interface utilisateur a été mise à jour afin de faciliter l’identification des informations essentielles sur le poste central, les applications web et les appareils mobiles. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.
Affichage exhaustif de l’admission à la sortie
Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. Les cliniciens disposant désormais de toutes ces données à portée de main, l’interface utilisateur a été mise à jour afin de faciliter l’identification des informations essentielles sur le poste central, les applications web et les appareils mobiles. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.
Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. Les cliniciens disposant désormais de toutes ces données à portée de main, l’interface utilisateur a été mise à jour afin de faciliter l’identification des informations essentielles sur le poste central, les applications web et les appareils mobiles. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.
Fonctionnalités de l’application mobile Care Assist
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles
L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles
L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles
L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Fonctionnalités de l’application mobile Care Assist
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles
L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Solution avancée d’aide à la décision clinique
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour permettre l’identification précoce des besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et des processus de travail. L’application de Proposition d’alarme suggère différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes¹.
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour permettre l’identification précoce des besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et des processus de travail. L’application de Proposition d’alarme suggère différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes¹.
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour permettre l’identification précoce des besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et des processus de travail. L’application de Proposition d’alarme suggère différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes¹.
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour permettre l’identification précoce des besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et des processus de travail. L’application de Proposition d’alarme suggère différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes¹.
Façonner l’innovation clinique
Des analyses détaillées à portée de main
Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.
Des analyses détaillées à portée de main
Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.
Des analyses détaillées à portée de main
Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.
Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.
Protégez l’intégrité de votre système
Protection des données sensibles
Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
Protection des données sensibles
Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
Protection des données sensibles
Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
Une documentation patient exhaustive
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Fonctionnalités de l’application mobile Care Assist
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
Maximisation du potentiel de vos données cliniques
En combinant les données des appareils Philips et d’autres fabricants, le PIC iX propose une vue d’ensemble de l’état du patient, ce qui facilite les diagnostics ainsi que les décisions thérapeutiques. Nos solutions Philips d’intégration des dispositifs médicaux constituent le socle de la connectivité entre les dispositifs. Nous nous efforçons de réduire les obstacles techniques à l’intégration, tels que les protocoles de connectivité spécifiques aux appareils, ainsi que les enjeux en matière de sécurité système dans l’établissement (consultation, documentation, génération de rapport, analyse ou prise de décision). Cette approche contribue à la mise en place d’un environnement de monitorage Philips et/ou agnostique.
Une documentation patient exhaustive
Affichage exhaustif de l’admission à la sortie
Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. Les cliniciens disposant désormais de toutes ces données à portée de main, l’interface utilisateur a été mise à jour afin de faciliter l’identification des informations essentielles sur le poste central, les applications web et les appareils mobiles. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.
Affichage exhaustif de l’admission à la sortie
Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. Les cliniciens disposant désormais de toutes ces données à portée de main, l’interface utilisateur a été mise à jour afin de faciliter l’identification des informations essentielles sur le poste central, les applications web et les appareils mobiles. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.
Affichage exhaustif de l’admission à la sortie
Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. Les cliniciens disposant désormais de toutes ces données à portée de main, l’interface utilisateur a été mise à jour afin de faciliter l’identification des informations essentielles sur le poste central, les applications web et les appareils mobiles. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.
Consultez l’historique de monitorage des patients tout au long de leur parcours de soins, du service d’urgences aux environnements médico-chirurgicaux, en passant par le bloc opératoire, la réanimation, les services de télémétrie ou durant le transport. Les cliniciens disposant désormais de toutes ces données à portée de main, l’interface utilisateur a été mise à jour afin de faciliter l’identification des informations essentielles sur le poste central, les applications web et les appareils mobiles. La prise de décision clinique s’appuie ainsi sur les données patient les plus récentes, et ce, à chaque étape du parcours de soins.
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements
Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.
Fonctionnalités de l’application mobile Care Assist
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles
L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles
L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles
L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Fonctionnalités de l’application mobile Care Assist
Découvrez de nouvelles fonctionnalités mobiles
L’utilisation conjointe de l’application mobile Philips Care Assist avec le PIC iX offre de nouvelles fonctionnalités. Cette application, intégrée à notre nouveau processus de traitement des courbes, permet de consulter les courbes antérieures et les alarmes, mais aussi de mesurer, d’annoter et d’exporter les séquences de courbes vers le DPI, au chevet des patients. Par nature, les cliniciens doivent se déplacer : Care Assist les accompagne pour leur permettre de réaliser les admissions, sorties et transferts de patients, ainsi que les attributions d’équipement aux lits des patients dans le PIC iX. Ainsi, lorsqu’un patient est admis ou transféré dans votre unité, vous n’avez pas besoin de retourner au poste central pour finaliser l’admission ou le transfert. Vous pouvez le faire directement au chevet du patient, dans Care Assist. Pour les patients surveillés par télémétrie, vous pouvez aussi attribuer l’équipement de télémétrie au chevet, depuis Care Assist, sans contacter un collègue proche du PIC iX.
Solution avancée d’aide à la décision clinique
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour permettre l’identification précoce des besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et des processus de travail. L’application de Proposition d’alarme suggère différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes¹.
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour permettre l’identification précoce des besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et des processus de travail. L’application de Proposition d’alarme suggère différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes¹.
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour permettre l’identification précoce des besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et des processus de travail. L’application de Proposition d’alarme suggère différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes¹.
Des outils cliniques pour prioriser la prise en charge
Le PIC iX offre des outils performants d’aide à la décision clinique, ainsi qu’un score EWS et des algorithmes avancés conçus pour permettre l’identification précoce des besoins des patients, avant les événements critiques. En outre, le PIC iX intègre une technologie facilitant la priorisation des protocoles d’alarmes et des processus de travail. L’application de Proposition d’alarme suggère différentes façons de personnaliser les réglages de chaque patient afin de réduire le nombre d’alarmes non pertinentes¹.
Façonner l’innovation clinique
Des analyses détaillées à portée de main
Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.
Des analyses détaillées à portée de main
Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.
Des analyses détaillées à portée de main
Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.
Philips Clinical Insights Manager est notre solution complète d’analyse des données cliniques axée sur le service permettant d’acquérir, d’archiver et d’accéder à des données physiologiques haute résolution. Nous synthétisons les données cliniques générées par les systèmes de monitorage patient Philips ainsi que celles provenant d’autres sources, sur une plate-forme de gestion de données ouverte, évolutive et sécurisée.
Protégez l’intégrité de votre système
Protection des données sensibles
Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
Protection des données sensibles
Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
Protection des données sensibles
Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
Le PIC iX comporte divers dispositifs de sécurité afin d’assurer l’intégrité et la confidentialité des données. Les procédures d’authentification et d’autorisation des utilisateurs vous protègent contre tout accès non autorisé aux informations patient et changements de configuration. Le système comprend des options et autorisations d’accès sécurisé, vous permettant ainsi de définir les fonctions et informations accessibles par chacun. L’authentification peut se faire manuellement ou avec le système d’authentification unique Imprivata. Le PIC iX se fonde sur les guides d’implantation technique de sécurité (STIG) du Département de la Défense des États-Unis concernant les systèmes d’exploitation, SQL, .NET et Internet Explorer. En outre, notre système basé sur des normes s’appuie sur une infrastructure informatique partagée afin d’optimiser vos investissements matériels existants, tout en répondant à vos exigences en matière de gestion, de facilité de maintenance et de sécurité.
¹ Ruppel H, De Vaux L, Cooper D, Kunz S, Duller B, Funk M. Testing physiologic monitor alarm customization software to reduce alarm rates and improve nurses' experience of alarms in a medical intensive care unit. PLoS One. 2018;13(10):e0205901. Published 2018 Oct 18. doi:10.1371/journal.pone.0205901
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.