Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Certification CE
Non
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
1,17 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
3 électrodes par paquet ; 100 paquets par boîte ; 300 électrodes par boîte
Durée de conservation minimum
6 mois
Stérile OU non stérile
Non stérile