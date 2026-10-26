Électrode préconnectée à gel solide et support tissé, avec fils en cuivre non blindés de 46 cm, usage unique. Électrode repositionnable avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI), AAMI. Dimensions : 22 mm x 22mm. Accessoires et consommables pour moniteurs de surveillance non invasive des nouveau-nés et enfants.