Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M8102A, M8105A, M3000A, M3001A, M3002A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077
Catégorie de produit
ECG
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Non
Poids
1,134 kg
Conditionnement
3 électrodes par paquet ; 100 paquets par boîte ; 300 électrodes par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
6 mois