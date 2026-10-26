Catégorie de produit
Surveillance fœtale
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M2705A, M2703A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
ECG direct
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Poids
0,181 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 câble
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
989803137631 ; 989803137641