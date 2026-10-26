Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, M4735A, M3535A, M3536A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
1,150 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
30 électrodes par sachet ; 20 sachets par boîte, soit 600 électrodes au total
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
6 mois