Électrode radiotranslucide adhésive à gel solide et support mousse, à usage unique. À utiliser pour les procédures radiologiques. Électrode prégélifiée à pression, non métallique, avec capteur en argent/chlorure d’argent (Ag/AgCI). Forme ovale, 43 mm x 36 mm ; 30 électrodes par paquet, 600 par boîte. Pour adultes de petite taille. Durée de conservation : 6 mois minimum. Compatible avec tous les systèmes de surveillance ECG adulte Philips.