Jeu complet de longs fils d’électrodes blindés pour électrocardiographe PageWriter série TC, avec codage couleur AAMI. Comprend : 2 longs fils pour électrodes de bras (1,37 m), 2 longs fils pour électrodes de jambe (1,42 m), 2 systèmes Trident longs regroupant chacun 3 fils d’électrodes (1,07 m), 2 barrettes de séparation de diamètre 2,54, 2 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, V4-V6), 4 bagues de couleur, 6 bagues de base marron et 1 manuel d’utilisation. Ce jeu de fils d’électrodes est livré entièrement assemblé. 1 jeu complet par unité.