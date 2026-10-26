Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 862474, 862478, 863053, 863054, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
2,760 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 jeu par sachet, 100 jeux par boîte (vendus par boîte uniquement)
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
24 mois non ouvert