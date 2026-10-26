Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
Type de produit
Électrode
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Certification CE
Oui
Poids
2,440 kg
Conditionnement
1 jeu par sachet, 60 jeux par boîte (vendus par boîte uniquement)
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
24 mois non ouvert