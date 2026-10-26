Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068
Type de produit
Électrode
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
2,000 kg
Conditionnement
1 jeu par sachet, 60 jeux par boîte (vendus par boîte uniquement)
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
24 mois non ouvert
Stérile OU non stérile
Non stérile