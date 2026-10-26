Skip to main content
Professionnels de santé
Sélectionnez votre langue préférée
English
Français
Canada (Français)
Changer de pays/région
Produits et services
Inspiration
Soutien et coordonnées
Boutique
Fournitures
ECG
DigiTrak XT
DigiTrak XT
Câble patient (jeu de fils d’électrodes)
ECG
DigiTrak XT
Câble patient (jeu de fils d’électrodes)
ECG
Câble patient de 91,44 cm (jeu de fils d’électrodes) destiné à être utilisé avec l’enregistreur Holter DigiTrak XT.
Contacter les ventes
Câble patient DigiTrak XT (jeu de fils d’électrodes) - Philips