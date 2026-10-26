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Support à clip pivotant pour ceinture destiné à être utilisé avec les enregistreurs Holter DigiTrak XT. Peut être porté verticalement ou horizontalement.
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Support à clip DigiTrak XT pour ceinture - Philips