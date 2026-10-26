Unité de mesure
À l’unité
À usage unique ou réutilisable
Réutilisable
Type de patient
Adulte, enfant, nourrisson et nouveau-né
Compatible avec l’équipement Philips
- Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
- Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
- Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Essential (865353)
Compatible avec les consommables Philips
- 989803166551
- 989803166561
- 989803166571
- 989803166581
- 989803167111
- 989803166531
- 989803166541
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile ou non stérile
Non stérile
Poids
0,374 kg
Certification CE
Oui