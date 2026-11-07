Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
865350, 865351
Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Jeu de fils de télémétrie
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
0,999 kg
Conditionnement
20 jeux de fils par unité
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
989803172221, 989803210401, 989803211031