Jeu de 3 fils d’électrodes monopatient à usage unique pour la surveillance ECG au chevet du patient. Terminaisons à pince, codage couleur AAMI. Fils ronds amovibles, en nappe. Longueur des fils : 1 m. À utiliser avec les câbles patient M1668A et M1669A (989803145071). 20 jeux de fils emballés individuellement par unité.