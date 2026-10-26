Catégorie de produit
ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
1,10 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
20 jeux de fils par unité
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
M1669A (989803145071) ; 989803170171