Skip to main content
Professionnels de santé
Sélectionnez votre langue préférée
English
Français
Canada (Français)
Changer de pays/région
Produits et services
Inspiration
Soutien et coordonnées
Boutique
Fournitures
Monitorage RM
Brassards de PNI pour adulte, longs (10)
Brassards de PNI pour adulte, longs (10)
Monitorage amagnétique
Monitorage RM
Brassards de PNI pour adulte, longs (10)
Monitorage amagnétique
Monitorage RM
Lumière simple. Utilisation sur un seul patient. Gamme de circonférences allant de 27,5 à 36,0 cm. À utiliser avec la tubulure d’interconnexion de pression pour adulte 989803183221.
Contacter les ventes
Caractéristiques
Informations sur le produit
Unité de mesure
Boîte de 10
À usage unique ou réutilisable
Usage unique
Type de patient
Adulte
Compatible avec l’équipement Philips
Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Compatible avec les consommables Philips
989803183221
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile ou non stérile
Non stérile
Certification CE
Oui
Taille
Adulte - Brassard long
Avertissement
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.