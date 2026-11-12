Accessoire à utiliser avec les moniteurs patient portatifs MX40 et un connecteur de type IntelliVue. Jeux de fils d’électrodes ECG à usage unique ou réutilisables et électrodes préconnectées de type DIN. Prend également en charge les accessoires Masimo SpO2 conçus pour fonctionner avec les moniteurs patient portatifs MX40.