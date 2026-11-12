Catégorie de produit
Télémétrie
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
989803173121, M1943A, jeux de 3 fils d’électrodes (AAMI) 989803145091 (M1671A), 989803145111 (M1673A), 989803173121, 989803145131 (M1675A) et (CEI) 989803145101 (M1672A) 989803145121 (M1674A), 989803145141 (M1678A) et 989803174201. Pochettes de télémétrie 989803210401, 989803211031
Nombre de fils
3