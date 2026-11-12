Type de patient
Enfant, adulte
Poids patient recommandé
Supérieur à 40 kg
Remplace la référence
M1131A
Longueur du câble
45 cm
Utilisation avec des produits autres que des produits Philips
Non
Compatible avec l’équipement Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Stérile ou non stérile
Non stérile
Poids
275 kg
Durée de conservation minimum
Aucune
Certification CE
Oui
Compatibilité du câble adaptateur
M1943A, M1943AL
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient