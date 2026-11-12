Type de patient
Nouveau-né, enfant, adulte
Poids patient recommandé
< 3 kg ; 10 à 20 kg ; > 40 kg
Longueur du câble
90 cm
Compatible avec l’équipement Philips
- 863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A,
- M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile ou non stérile
Non stérile
Poids
0,959 kg
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatibilité du câble adaptateur
M1943A, M1943AL
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Site d’application
Doigt (adulte) ; gros orteil/pouce (enfant) ; pied/main (nouveau-né)