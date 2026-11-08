Type de patient
Nouveau-né, enfant, adulte
Remplace la référence
M1134A
Poids patient recommandé
< 3 kg ; 10 à 20 kg ; > 40 kg
Longueur du câble
90 cm
Compatible avec l’équipement Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile ou non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatibilité du câble adaptateur
M1943A, M1943AL
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Site d’application
Doigt (adulte), gros orteil/pouce (enfant), pied/main (nouveau-né)