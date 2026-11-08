Le capteur d’oxymétrie de pouls sur bande Philips M1134A, sans adhésif, est destiné à être utilisé sur un seul patient. Il est conçu pour protéger les peaux sensibles tout en fournissant un signal de haute qualité. Il peut être utilisé sur le pied ou la main des nouveau-nés de moins de 3 kg, sur le gros orteil ou le pouce des enfants pesant entre 10 et 20 kg, ainsi que sur le doigt des adultes pesant plus de 40 kg.