Le capteur Philips FAST SpO2 nasal Alar garantit une surveillance fiable de la saturation en oxygène au niveau de l’aile du nez, car l’apport sanguin provenant des artères carotides y est important et constant. Ce site génère un signal fort et cohérent, tout en étant moins exposé à la vasoconstriction que les extrémités¹. Ainsi, il transmet des signaux clairs et précis, y compris dans des conditions difficiles telles qu’une perfusion faible ou une centralisation du flux sanguin². Conçu pour assurer confort et durabilité, le capteur est non adhésif et peut être utilisé jusqu’à sept jours sur un même patient, dans différentes unités de soins.