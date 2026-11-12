À usage unique ou réutilisable
Réutilisable
Type de patient
Enfant, adulte
Remplace la référence
989803128641 (M1196T)
Poids patient recommandé
Supérieur à 40 kg
Longueur du câble
0,90 m
Utilisation avec des produits autres que des produits Philips
Non
Compatible avec l’équipement Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A,
Compatible avec les consommables Philips
M1943A, M1943AL
Stérile ou non stérile
Non stérile
Poids
0,24 kg
Durée de conservation minimum
Aucune
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient